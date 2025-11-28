Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours

Cap ensuite sur Kandy, en passant par le sanctuaire de Nalanda Gedige et les jardins d’épices de Matale.



Les agents de voyages ont visité les jardins botaniques de Peradeniya puis le Temple de la Dent, avant d’assister à un spectacle de danses traditionnelles clôturé par une marche sur le feu.



Le lendemain, ambiance marché local, visite d’ateliers d’artisanat et départ pour l’un des temps forts du séjour : le train panoramique entre Thalawakale et Nanu Oya, direction Nuwara Eliya, aussi appelée « Little England ».



Plantations de thé, collines brumeuses, tuk-tuk dans la ville et dégustations ont rythmé cette étape emblématique.