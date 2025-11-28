Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours

Visiter le Sri Lanka en seulement sept jours ? C’est le pari ambitieux lancé par Beachcomber Tours auprès d’agents de voyages - Depositphotos.com, gustavofrazao
Visitez le Sri Lanka en seulement sept jours : tel est le challenge que Beachcomber Tours a proposé à quelques agents de voyages, du 19 au 25 novembre 2025.
Le défi commence dès l’arrivée à Colombo, où les agents de voyages sont plongés dans l’ambiance tropicale de la capitale, avant de rejoindre le Triangle culturel.
Au programme : la statue monumentale du Bouddha de Rambadagalla, le Temple d’Or de Dambulla et ses fresques millénaires, puis un safari dans l’Eco Park de Minneriya, célèbre pour ses éléphants sauvages.
Le lendemain, place aux incontournables : ascension du Rocher du Lion à Sigiriya, immersion dans le village traditionnel d’Hiriwadunna et découverte des trésors archéologiques de Polonnaruwa.
Un tour de l'île idéal pour maîtriser les classiques sri lankais.
Eductour Beachcomber Tours : spiritualité, nature et panoramas
Cap ensuite sur Kandy, en passant par le sanctuaire de Nalanda Gedige et les jardins d’épices de Matale.
Les agents de voyages ont visité les jardins botaniques de Peradeniya puis le Temple de la Dent, avant d’assister à un spectacle de danses traditionnelles clôturé par une marche sur le feu.
Le lendemain, ambiance marché local, visite d’ateliers d’artisanat et départ pour l’un des temps forts du séjour : le train panoramique entre Thalawakale et Nanu Oya, direction Nuwara Eliya, aussi appelée « Little England ».
Plantations de thé, collines brumeuses, tuk-tuk dans la ville et dégustations ont rythmé cette étape emblématique.
Route du thé, Colombo et Negombo
La route du thé s'est poursuivie jusqu’à Hatton, avec la visite d’une usine et une initiation aux thés de Ceylan.
Le groupe est ensuite redescendu ensuite vers Colombo, pour une découverte rapide de la capitale moderne, avant de rejoindre Negombo.
Marché aux poissons, lagon, vestiges hollandais et plages bordées d’hôtels ont complété ce famtrip de sept jours.
Parmi les agents de voyages, le verdict est unanime : Beachcomber Tours a tenu sa promesse en présentant, en seulement sept jours, le meilleur de la Perle de l'océan Indien.
