Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Beachcomber Resorts & Hotels a annoncé la nomination de Diego Guerreschi au poste de Hotel Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury.
Diplômé de l’École Hôtelière de Namur en Belgique, Diego Guerreschi possède plus de 20 ans d’expérience dans l’univers de l’hôtellerie de luxe.
Sa carrière débute au sein du mythique George V à Paris, avant de se poursuivre au légendaire Bristol de la Oetker Collection.
Il occupe ensuite des postes de direction dans plusieurs maisons d’exception de la Oetker Collection, en France, aux Seychelles, à Saint-Barthélemy et à Antigua.
Diego Guerreschi rejoint Beachcomber Resorts & Hotels
Plus récemment, il supervisait les opérations du renommé JW Marriott Cannes. Polyglotte, Diego Guerreschi parle français, anglais, italien et espagnol.
Né en République Démocratique du Congo et titulaire de la double nationalité italienne et belge, il a grandi entre l’Europe et l’Afrique, partageant son enfance entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et Madagascar.
Adolescent, il découvre l’île Maurice lors de vacances familiales, puis la redécouvre en 2023, également pendant ses congés.
« Redécouvrir Maurice m’a profondément inspiré. Aujourd’hui, rejoindre le Groupe Beachcomber et contribuer à l’héritage emblématique du Royal Palm est un privilège. Depuis mon arrivée, j’ai la chance de collaborer avec des Artisans passionnés et dévoués.
Leur engagement, leur savoir-faire et leur sens du détail m’impressionnent chaque jour et renforcent mon enthousiasme à contribuer à l’excellence de cette belle adresse. À l’aube de son 40e anniversaire, un nouveau chapitre passionnant s’ouvre pour le Royal Palm. Je suis honoré d’y prendre part », a-t-il déclaré.
