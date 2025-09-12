TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

il est en poste depuis le 1er août 2025


Diego Guerreschi vient d'être nommé Hotel Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury. Depuis le 1er août, il accompagne le Directeur Général, Patrice Landrein, à la tête de cette adresse emblématique de l’hôtellerie mauricienne.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

Diego Guerreschi, nouveau Hotel Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury - Photo Beachcomber
Diego Guerreschi, nouveau Hotel Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury - Photo Beachcomber
CroisiEurope
Beachcomber Resorts & Hotels a annoncé la nomination de Diego Guerreschi au poste de Hotel Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury.

Diplômé de l’École Hôtelière de Namur en Belgique, Diego Guerreschi possède plus de 20 ans d’expérience dans l’univers de l’hôtellerie de luxe.

Sa carrière débute au sein du mythique George V à Paris, avant de se poursuivre au légendaire Bristol de la Oetker Collection.

Il occupe ensuite des postes de direction dans plusieurs maisons d’exception de la Oetker Collection, en France, aux Seychelles, à Saint-Barthélemy et à Antigua.


Diego Guerreschi rejoint Beachcomber Resorts & Hotels

Autres articles
Plus récemment, il supervisait les opérations du renommé JW Marriott Cannes. Polyglotte, Diego Guerreschi parle français, anglais, italien et espagnol.

Né en République Démocratique du Congo et titulaire de la double nationalité italienne et belge, il a grandi entre l’Europe et l’Afrique, partageant son enfance entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et Madagascar.

Adolescent, il découvre l’île Maurice lors de vacances familiales, puis la redécouvre en 2023, également pendant ses congés.

« Redécouvrir Maurice m’a profondément inspiré. Aujourd’hui, rejoindre le Groupe Beachcomber et contribuer à l’héritage emblématique du Royal Palm est un privilège. Depuis mon arrivée, j’ai la chance de collaborer avec des Artisans passionnés et dévoués.

Leur engagement, leur savoir-faire et leur sens du détail m’impressionnent chaque jour et renforcent mon enthousiasme à contribuer à l’excellence de cette belle adresse. À l’aube de son 40e anniversaire, un nouveau chapitre passionnant s’ouvre pour le Royal Palm. Je suis honoré d’y prendre part », a-t-il déclaré.

Lu 163 fois

Tags : beachcomber
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 12 Septembre 2025 - 08:49 W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

Jeudi 11 Septembre 2025 - 11:54 Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
2026, des voyages au style inégalé. Offrez à vos clients l'expérience ultime du luxe européen à...
Dernière heure

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes
Partez en France

Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias