Enthoven, Attal, Bruel... demandez le programme du congrès Selectour !

Jean-Noël LEFEUVRE, Natale SCAGLIA et Laurent ABITBOL lors de l'Assemblée générale de Selectour - Photo Selectour
Le congrès Selectour qui se tiendra du 25 au 30 novembre 2025 "affiche complet" selon Laurent Abitbol, Président du Directoire.
Près de 550 participants - dont 280 personnes en post et pré-congrès - sont attendus pendant 5 jours au Cape Town International Convention Centre.
Les séances plénières débuteront le 27 novembre. Laurent Abitbol et Natale Scaglia, président de la coopérative ouvriront officiellement le congrès avant les intervention de Jean-Noël Lefeuvre, Directeur Général et de Patricia de Lille, Ministre du Tourisme d’Afrique du Sud.
Ensuite plusieurs tables rondes et interventions aborderont les activités du GIE ASHA, la vie du réseau, et les perspectives d'Air France-KLM. L’après-midi inclura des interventions d’acteurs du secteur (Havas Voyages, Emirates, Aragor, Pliant, SNCF Voyageurs, Amadeus), ainsi qu’une table ronde consacrée au Business Travel. La journée se terminera par une intervention de Raphaël Enthoven, philosophe et essayiste.
Le lendemain, les congressistes participeront le matin à des ateliers et au traditionnel workshop des partenaires avant de reprendre les plénières l’après-midi. Au programme cette fois : les perspectives de la profession (EDV, SETO, APST), la facturation électronique, l’aviation privée, les nouveautés Travelsoft, et les actions de la Fondation Selectour.
Une table ronde sur la performance commerciale, suivie d’une intervention de l’invité d’honneur Gabriel Attal, clôturera les travaux.
Enfin la dernière journée sera consacrée à la découverte de la destination. Deux activités seront proposées, un circuit de découverte de la Péninsule du Cap et la Route des Vins.
Le soir, un dîner de gala sera organisé au Centre des Congrès, suivi d’un concert de Patrick Bruel et d’une soirée animée.
Les abonnés du Membership Club By TourMaG pourront suivre en live toutes les annonces du Congrès !
Jeudi 27 novembre
08h30 – 13h00 : Séance plénière (auditorium)
Ouverture officielle du 50e Congrès
❖ Interventions de : Laurent Abitbol, Natale Scaglia, Jean-Noël Lefeuvre
❖ Patricia de Lille, Ministre du Tourisme d’Afrique du Sud
10h50 – 13h00 : Suite de la plénière
Film rétrospectif du 50e Congrès – Hertz (Partie 1)
❖ GIE ASHA – Table ronde
Animé par François-Xavier IZENIC, avec la participation de :
Laurent ABITBOL, Président GIE ASHA - Président du Directoire SELECTOUR
Jean-Noël LEFEUVRE, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général SELECTOUR
Christophe JACQUET, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général HAVAS VOYAGES / Groupe MARIETTON
❖ Cap vers un Voyage d’Affaires « Augmenté »
Patricia MOROSINI, Directrice Voyage d’Affaires SELECTOUR
❖ L’avenir par le lien humain
Stéphane NICOLAS, Directeur Animation Réseau SELECTOUR
❖ Tenir le cap de l’innovation
Bert rand BONNEFOI, Directeur Digital & Marketing SELECTOUR
❖ Actualité et perspectives d’AIR FRANCE KLM
Henri HOURCADE, Directeur Général, Commercial Vente AIR FRANCE
14:30
❖ Allocution de Bienvenue de Mr David MARTINON, Ambassadeur de France en Afrique du Sud
❖ Actions, Réactions !
Christophe JACQUET, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général HAVAS VOYAGES / Groupe MARIETTON
❖ EMIRATES : 40 ans d’envol, Cap sur de nouveaux horizons
Cédric RENARD, Directeur Général France, EMIRATES
❖ La Transmission d’Entreprise
Daniel BORJA, Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes, ARAGOR
❖ Cartes virtuelles : Comment optimiser vos processus et vos marges ?
Mathieu VOLONDAT, Directeur Général France, PLIANT
Raphael MARGUERIT, Directeur des Ventes France, PLIANT
❖ L’IA au cœur de la SNCF VOYAGEURS pour servir les clients
Lawrence TACHÉ, Directeur des Ventes AGV, SNCF Voyageurs.
❖ Table ronde Business Travel : Comment concilier technologie, valeur et proximité ?
Animée par François-Xavier IZENIC, avec la participation de :
Solenn Le BRAZIDEC, Directrice Générale associée PLUS VOYAGES
Alain HEBRAS, Directeur Commercial WAGRAM VOYAGES
Maxime PIALAT, CEO - SUPERTRIPPER (Groupe MARIETTON)
❖ Partenariat Amadeus/Selectour : L’innovat ion au service du voyage
Frédéric SAUNIER, Directeur Général AMADEUS
❖ Intervention de Raphael ENTHOVEN, Philosophe & écrivain
Echanges avec la salle (Q/R).
Dîner « Family Style » suivi d’une soirée animée par Didier BARBELIVIEN et ses musiciens, offerts par AMADEUS
Vendredi 28 novembre
❖ Matinée : Ateliers et worshop
14h SEANCE PLENIERE & SEANCE PLENIERE DE CLOTURE
❖ Rétrospective du 50ème Congrès SELECTOUR : le film souvenir offert par HERTZ ! Partie 2
❖ Cap sur l’Avenir
Laurent ABITBOL, Président du Directoire SELECTOUR
❖ Cap sur l’avenir de la profession
Valérie BONED, Présidente des ENTREPRISES DU VOYAGE
Pat rice CARADEC, Président du SETO
Mumtaz TEKER, Président de l’APST
❖ La facturation électronique
Jérôme MENDIELA, Directeur offres stratégiques, VENTYA
❖ Du collectif à l’exclusif : l’aviation privée, une nouvelle vision du déplacement
Anne HILLAU, Directrice du Développement GOODWILL Private Aviation
❖ Nouveautés Travelsoft ! Des bénéfices concrets pour nos clients
Christian SABBAGH, Président TRAVELSOFT
❖ La Fondation SELECTOUR par Ghislaine BELTRAME, Présidente.
❖ Table ronde Tourisme :
Gardons le cap sur la performance commerciale et concent rons nos ventes pour bât ir demain !
Animée par François-Xavier IZENIC, avec la participation de :
Julien HAMON, Président du Groupe LE VACON
Jean-Philippe RAUX, Directeur Commercial Groupe SAINTE-CLAIRE
Yvon PELTANCHE, CEO Groupe EDEN TOUR
❖ AZ (Azedine BENDJILALI)
Humoriste - Stand-up
❖ « La parole à not re invité d’honneur »
Gabriel ATTAL, Ancien Premier Ministre (2024)
Questions & échanges salle
❖ Clôture du 50ème Congrès par les Présidents : Laurent ABITBOL et Natale SCAGLIA.
Samedi 29 novembre
Journée découverte
❖ Découverte de la Péninsule du Cap
❖ Découverte de la Route des Vins
Dîner de Gala offert par AIR FRANCE
Concert de Patrick BRUEL et ses musiciens, suivi d’une soirée After avec le DJ MOSEY, offerts par ASSUREVER & ENTERPRISE
