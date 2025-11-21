Enthoven, Attal, Bruel... demandez le programme du congrès Selectour !

08h30 – 13h00 : Séance plénière (auditorium)

Ouverture officielle du 50e Congrès

❖ Interventions de : Laurent Abitbol, Natale Scaglia, Jean-Noël Lefeuvre



❖ Patricia de Lille, Ministre du Tourisme d’Afrique du Sud



10h50 – 13h00 : Suite de la plénière

Film rétrospectif du 50e Congrès – Hertz (Partie 1)



❖ GIE ASHA – Table ronde

Animé par François-Xavier IZENIC, avec la participation de :

Laurent ABITBOL, Président GIE ASHA - Président du Directoire SELECTOUR

Jean-Noël LEFEUVRE, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général SELECTOUR

Christophe JACQUET, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général HAVAS VOYAGES / Groupe MARIETTON



❖ Cap vers un Voyage d’Affaires « Augmenté »

Patricia MOROSINI, Directrice Voyage d’Affaires SELECTOUR



❖ L’avenir par le lien humain

Stéphane NICOLAS, Directeur Animation Réseau SELECTOUR



❖ Tenir le cap de l’innovation

Bert rand BONNEFOI, Directeur Digital & Marketing SELECTOUR



❖ Actualité et perspectives d’AIR FRANCE KLM

Henri HOURCADE, Directeur Général, Commercial Vente AIR FRANCE



14:30

❖ Allocution de Bienvenue de Mr David MARTINON, Ambassadeur de France en Afrique du Sud



❖ Actions, Réactions !

Christophe JACQUET, Administrateur GIE ASHA - Directeur Général HAVAS VOYAGES / Groupe MARIETTON



❖ EMIRATES : 40 ans d’envol, Cap sur de nouveaux horizons

Cédric RENARD, Directeur Général France, EMIRATES



❖ La Transmission d’Entreprise

Daniel BORJA, Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes, ARAGOR



❖ Cartes virtuelles : Comment optimiser vos processus et vos marges ?

Mathieu VOLONDAT, Directeur Général France, PLIANT

Raphael MARGUERIT, Directeur des Ventes France, PLIANT



❖ L’IA au cœur de la SNCF VOYAGEURS pour servir les clients

Lawrence TACHÉ, Directeur des Ventes AGV, SNCF Voyageurs.



❖ Table ronde Business Travel : Comment concilier technologie, valeur et proximité ?

Animée par François-Xavier IZENIC, avec la participation de :

Solenn Le BRAZIDEC, Directrice Générale associée PLUS VOYAGES

Alain HEBRAS, Directeur Commercial WAGRAM VOYAGES

Maxime PIALAT, CEO - SUPERTRIPPER (Groupe MARIETTON)



❖ Partenariat Amadeus/Selectour : L’innovat ion au service du voyage

Frédéric SAUNIER, Directeur Général AMADEUS



❖ Intervention de Raphael ENTHOVEN, Philosophe & écrivain

Echanges avec la salle (Q/R).



Dîner « Family Style » suivi d’une soirée animée par Didier BARBELIVIEN et ses musiciens, offerts par AMADEUS