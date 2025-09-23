TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jean-Baptiste Djebbari nommé président du conseil stratégique de Travel Planet

Le Groupe veut renforcer sa capacité de développement à l'international


L'ancien ministre français chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient d'être nommé à la présidence du conseil stratégique de Travel Planet, afin de renforcer la capacité de développement du Groupe à l'international.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Après avoir été missionné par le SETO et les EDV pour désamorcer la crise avec les autorités tanzaniennes, Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre français chargé des transports (2019-2022) vient d'être nommé président du conseil stratégique du groupe Travel Planet, spécialiste du voyage d'affaires et éditeur de solutions technologiques.

"L'arrivée de Jean-Baptiste Djebbari à la présidence de notre Conseil Stratégique est une étape forte dans notre développement.

Son expérience ministérielle, sa connaissance fine des enjeux de transport et sa capacité à fédérer les acteurs publics et privés seront des leviers puissants pour accélérer le déploiement du groupe", a déclaré Betty Seroussi, présidente du groupe Travel Planet dans un communiqué.

Ancien ministre chargé des Transports (2019–2022), Jean-Baptiste Djebbari est diplômé de l'École nationale de l'aviation civile et de l'École Polytechnique, pilote d'affaires et ancien cadre de la DGAC.

Jean-Baptiste Djebbari : "Je me réjouis de pouvoir les soutenir dans leur développement"

Pour rappel, Travel Planet, fondée en 2014 par Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet, est un fournisseur de technologie en mode SaaS spécialisé dans la gestion des déplacements.

Son activité principale en tant que TMC (Travel Management Company) se concentre sur la gestion des voyages d’affaires pour les grandes entreprises, en fournissant un accès à un large portefeuille de services négociés auprès des compagnies aériennes, des fournisseurs ferroviaires, des chaînes hôtelières et des sociétés de location de voitures.

Tous les services sont entièrement intégrés dans sa plateforme propriétaire "Click & Control".

Depuis 2022, le groupe a élargi son offre en se lançant dans l’édition de plateformes technologiques SaaS dédiées à la gestion des déplacements et à la distribution des services des opérateurs de voyages, sous le nom de Makitizy.

"En combinant expertise métier et innovation technologique, le groupe Travel Planet contribue fortement à la réinvention du voyage d'affaires tout en optimisant l'empreinte carbone liée aux déplacements. Je me réjouis de pouvoir les soutenir dans leur développement", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari.

Lire aussi : Air France : la Cour d'appel de Paris confirme le caractère déloyal des pratiques de Travel Planet


