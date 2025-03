Austral Lagons récupère les marques Australie Tours et Alma Latina [ABO]

Austral Lagons a en effet une brochure sur l'Amérique Latine qui a rencontré un grand succès. Cependant, Alma Latina est une marque bien plus forte, qui deviendra la marque Amérique Latine du groupe. Austral Lagons restera centré sur les destinations exotiques : la Polynésie, l'Océan Indien, Bali... Nous allons d'ici quelques mois rapprocher les équipes "Alma Latina" et "Amérique latine" d'Austral Lagons pour créer une nouvelle brochure, et un nouveau site web. L'objectif est de pouvoir absorber beaucoup plus de volume.Alma Latina nous apporte également une nouvelle destination : le Brésil, sur laquelle nous n'étions pas présents. Le Brésil est le pays le plus demandé d'Amérique latine. Je pense que les agences vont être très contentes de retrouver ces deux marques.