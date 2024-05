Austral Lagons : Dorian Albanese rejoint l'équipe commerciale

Auparavant, Dorian Albanese a occupé les mêmes fonctions chez Boomerang Voyages. Il a également été agent de voyages pour Leclerc Voyages.Il a également travaillé pour l'hôtellerie (Odalys City) et dans le secteur de l'accueil.Austral Lagons est le spécialiste de Tahiti et ses îles et de l'Océan IndienLe TO propose également