Polynésie : Les JO 2024 effraient-ils les voyageurs ? 🔑

C'est avec une fierté particulière que la Polynésie Française, la France du Pacifique, prendra part à cette aventure extraordinaire en accueillant une épreuve des Jeux Olympiques.



Pour la première fois de l’histoire, grâce à Tahiti et à sa mythique vague de Teahupo’o, les Outre-mer sont associés au plus grand, au plus prestigieux des évènements sportifs internationaux,

La France n'est pas seulement une terre de foot ou de cyclisme, elle est aussi une nation forte du surf mondial.Au large des côtes de notre pays, des rouleaux mythiques attirent les surfeurs du monde entier. Alors que Paris ne pouvait pas, logiquement, accueillir cette épreuve sportive, 5 sites emblématiques étaient candidats, dont Biarritz, La Torche, Hossegor-Capbreton-Seignosse, Lacanau et enfin Tahiti. pour sa vague emblématique et terreur mondiale,Pour la première fois, le plus grand évènement mondial se tiendra en partie sur une île des outre-mer, mais aussi dans un village de presque 1 500 habitants." s'est félicité Éric Spitz, Haut-commissaire de la République en Polynésie française.La fierté n'est sans doute pas à remettre en question, par contre