Austral Lagons : quatre nouvelles brochures et des réservations au beau fixe

La brochure Amérique Latine s’inscrit dans le même esprit que celle consacrée à l’Afrique Australe avec toujours de petites structures hôtelières, et des circuits hors des sentiers battus au plus proches des populations.



Ces circuits sont baptisés Autrement. Exemple, 13 jours/11 nuits au Pérou avec notamment une nuit chez l’habitant, la visite d’une ferme écologique ou l’introduction au tissage artisanal.



Le « Costa Rica Autrement » en 16 jours/14 nuits favorise la découverte de la faune et de la flore locale, alors que le circuit « Yucatan Autrement », 11 jours/9 nuits, inclut la rencontre avec une communauté Maya.



Au Mexique justement, « une destination qui marche bien et dont les capacités vont être renforcées avec Air France », Austral Lagons propose une sélection d’hôtels de charme à Tulum, Bacalar et Holbox, ainsi que deux nouveaux hôtels haut de gamme : le Fairmont Mayakoba 5*, et le Secrets Moxché Playa Del Carmen 4* sup.



Sur la République Dominicaine, « une destination industrielle qui n’est pas dans nos gènes, nous faisons là aussi autrement, c’est-à-dire différent » explique Hélion de Villeneuve.



Et de dire « qu’à partir du mois de décembre, un plan de transport avec Air Caraïbes va nous permettre de relancer cette destination ». « Sur l’Amérique Latine, nous voulons atteindre le même chiffre d’affaires que sur l’Afrique Australe d’ici deux ans », affirme Fabrice Bouillot.



Riche de ces quatre nouvelles brochures, Austral Lagons ajoute de nouveaux services VIP au départ de France.



« Pour 100 euros par personne, le client est pris en charge dès son arrivée à l’aéroport. On lui porte ses bagages, on l’accompagne dans toutes ses formalités, il bénéficie d’un fast track, si besoin d’un transfert privé… » explique Hélion de Villeneuve. Ce dispositif vient compléter celui existant déjà à destination avec des équipes dédiées au service des clients.