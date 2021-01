Hélion de Villeneuve (Austral Lagons) : “Je n’ai pas signé avec Marietton, mais il est vrai que nous discutons…”

TourMaG.com - Laurent Abitbol a évoqué la possibilité du rachat d’un TO spécialiste des Iles. S’agit-il d’Austral Lagons ?



Hélion de Villeneuve : “A ce jour je suis seulement en mesure de vous dire que je n’ai pas signé avec Laurent Abitbol, si c’est la question…”



TourMaG.com - Mais cela signifie quand même que vous êtes en discussion ?



Hélion de Villeneuve : “Je ne nie pas que nous discutons, mais je n’ai aucune urgence à ce jour.



Austral va bien, nous avons réussi à trouver un petit équilibre de l’ordre de 100 000 euros lors du dernier exercice. Notamment parce qu’il se termine en novembre et que nous avons très bien rempli pendant un trimestre, jusqu’en février 2020…”



TourMaG.com - En effet, vous en avez étonné plus d’un avec ce bilan ?



Hélion de Villeneuve : “Je comprends, car habituellement nous sommes plutôt à plus d’un million d’euros… Mais il est vrai qu’on a réussi quand même à ne pas toucher aux PGE et à préserver la trésorerie. Nous sommes en mesure d’affronter cette crise et de tenir encore même si je sais que l’hiver est fichu. En revanche, je suis plein d’espoir pour l’été.”