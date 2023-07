Austral Lagons recrute 4 commerciaux B2B

Austral Lagons est spécialiste de Tahiti et ses îles et de l'Océan Indien : Seychelles, Réunion, Ile Maurice, Maldives et Sri Lanka.



Le voyagiste propose également des séjours en Afrique Australe : Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie, Zanzibar, Botswana, et Monzambique, et dans les Emirats à Dubaï, Abu Dhabi et Oman.



Enfin il a également étoffé sa production sur l'Amérique avec en catalogue : le Mexique !