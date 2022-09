Hélion de Villeneuve : "2022 est la meilleure année d'Austral Lagons" 🔑

TourMaG : Sur les outils, avez-vous des annonces ?



Hélion de Villeneuve : Nous venons de faire un investissement très important pour refondre entièrement notre site pro.



Nous devrions le dévoiler à la fin du 1er trimestre 2023. C'est un site de toute nouvelle génération et nous espérons qu'il plaira aux agences. Mais il est encore un peu tôt pour en parler.



TourMaG : Comment se profile l'année 2023 ?



Hélion de Villeneuve : Pour le moment, la tendance est très bonne pour 2023. Nous restons prudents. Le taux de change est très défavorable, la communication globale dans les médias est anxiogène, nous restons très vigilants et prudents sur cette année.



Sur la Polynésie, compte tenu de la parité euro/dollar, nous sommes mécaniquement plus chers de 16%. En revanche pour les Américains, la destination est moins chère de 16%. Ils ont donc tendance à nous prendre des chambres et à réserver plus tôt.



Pour garantir des disponibilités et des prix plus intéressants, il faut que les agences réservent au plus tôt.