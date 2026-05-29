MSC entend bien capitaliser sur la progression de la croisière en France

« On ne fera probablement pas des croissances à deux chiffres tous les ans. Mais si la croisière continue à gagner du terrain alors que d’autres segments ralentissent, cela montre que le produit trouve sa place au sein du tourisme »

« Beaucoup de Français ne l’ont pas encore essayée. Une fois qu’ils montent à bord, les niveaux de satisfaction et de répétition sont généralement très élevés. »