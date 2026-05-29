MSC entend bien capitaliser sur la progression de la croisière en France

Cécile Walson : "la croisière continue à gagner du terrain alors que d’autres segments ralentissent, cela montre que le produit trouve sa place au sein du tourisme" - Photo MSC
La croissance reste contenue, mais MSC y voit un signal de fond.
Alors que le marché français de la croisière a progressé de 1,8 % en 2025, la compagnie préfère mettre ce chiffre en perspective avec un marché touristique global davantage sous pression.
« On ne fera probablement pas des croissances à deux chiffres tous les ans. Mais si la croisière continue à gagner du terrain alors que d’autres segments ralentissent, cela montre que le produit trouve sa place au sein du tourisme », observe Cécile Walson, directrice des opérations commerciales.
La croissance repose aujourd’hui sur un double moteur : une base solide de repeaters, mais aussi l’arrivée de nouveaux clients séduits par le modèle croisière. « Beaucoup de Français ne l’ont pas encore essayée. Une fois qu’ils montent à bord, les niveaux de satisfaction et de répétition sont généralement très élevés. »
Alors que le marché français de la croisière a progressé de 1,8 % en 2025, la compagnie préfère mettre ce chiffre en perspective avec un marché touristique global davantage sous pression.
« On ne fera probablement pas des croissances à deux chiffres tous les ans. Mais si la croisière continue à gagner du terrain alors que d’autres segments ralentissent, cela montre que le produit trouve sa place au sein du tourisme », observe Cécile Walson, directrice des opérations commerciales.
La croissance repose aujourd’hui sur un double moteur : une base solide de repeaters, mais aussi l’arrivée de nouveaux clients séduits par le modèle croisière. « Beaucoup de Français ne l’ont pas encore essayée. Une fois qu’ils montent à bord, les niveaux de satisfaction et de répétition sont généralement très élevés. »
« Le prix réservé est le prix payé »
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Selon les données mises en avant par MSC, près de 31 % des Français n’ayant jamais effectué de croisière se déclarent intéressés par l’expérience, attirés notamment par le rapport qualité-prix, les destinations proposées et la simplicité d’organisation.
Ainsi, depuis Marseille, à bord du MSC Orchestra, on trouve des cabines à partir de 399 euros par personne pour un départ le 12 juin. Et, pour un embarquement le 2 juillet sur le même navire, c'est à partir de 569 euros
Pour la compagnie, le produit bénéficie aussi d’un effet de comparaison favorable : formule intégrée, logique de club, itinérance et maîtrise du budget. MSC rappelle que son offre comprend hébergement, restauration, activités et clubs enfants.
Autre message adressé au marché : aucune surcharge carburant ne sera appliquée en 2026 sur la partie croisière opérée directement par MSC. « Le prix réservé est le prix payé », insiste la compagnie.
Cécile Walson évoque un environnement plus complexe que la seule question du pouvoir d’achat: contexte géopolitique, climat international plus incertain et recherche croissante de voyages simples à organiser.
Ainsi, depuis Marseille, à bord du MSC Orchestra, on trouve des cabines à partir de 399 euros par personne pour un départ le 12 juin. Et, pour un embarquement le 2 juillet sur le même navire, c'est à partir de 569 euros
Pour la compagnie, le produit bénéficie aussi d’un effet de comparaison favorable : formule intégrée, logique de club, itinérance et maîtrise du budget. MSC rappelle que son offre comprend hébergement, restauration, activités et clubs enfants.
Autre message adressé au marché : aucune surcharge carburant ne sera appliquée en 2026 sur la partie croisière opérée directement par MSC. « Le prix réservé est le prix payé », insiste la compagnie.
Cécile Walson évoque un environnement plus complexe que la seule question du pouvoir d’achat: contexte géopolitique, climat international plus incertain et recherche croissante de voyages simples à organiser.
Marseille, les Antilles… et de nouvelles routes pour stimuler la demande
Cécile Walson et Patrick Pourbaix (MSC) lors de la mise à l'eau, le 12 novembre, du World Asia aux Chantiers de l'Atlantique. Le navire proposera des croisières de 7 nuits en Méditerranée dès décembre 2026 @LG
Si les réservations estivales apparaissent plus prudentes et davantage orientées dernière minute, MSC observe une dynamique plus favorable pour l’hiver prochain.
Le positionnement du MSC World Europa aux Antilles a notamment provoqué une forte accélération des réservations, portée à la fois par les clientèles ultramarines et métropolitaines.
En parallèle, le MSC World Asia rejoindra Marseille à partir de décembre 2026 pour opérer toute l’année en Méditerranée. Mais la compagnie renouvelle aussi son offre pour les clients les plus expérimentés.
Parmi les nouveautés figurent l’ouverture de l’Alaska au départ de Seattle et Vancouver, mais aussi un nouveau programme au départ de La Romana, en République dominicaine, avec une présence désormais étendue à la saison estivale.
MSC continue aussi de miser sur la Floride, portée notamment par l’attractivité de Miami, destination que de nombreux Français combinent désormais avec quelques jours sur place avant leur croisière.
Le positionnement du MSC World Europa aux Antilles a notamment provoqué une forte accélération des réservations, portée à la fois par les clientèles ultramarines et métropolitaines.
En parallèle, le MSC World Asia rejoindra Marseille à partir de décembre 2026 pour opérer toute l’année en Méditerranée. Mais la compagnie renouvelle aussi son offre pour les clients les plus expérimentés.
Parmi les nouveautés figurent l’ouverture de l’Alaska au départ de Seattle et Vancouver, mais aussi un nouveau programme au départ de La Romana, en République dominicaine, avec une présence désormais étendue à la saison estivale.
MSC continue aussi de miser sur la Floride, portée notamment par l’attractivité de Miami, destination que de nombreux Français combinent désormais avec quelques jours sur place avant leur croisière.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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