La croisière reprend sa marche en avant en France en 2025

Le secteur a atteint un niveau record avec 37,2 millions de passagers en 2025, porté par une demande toujours très soutenue @Deposit-Photos-TallyPic
Une reprise modeste, mais symbolique pour un marché de la croisière en quête de relance.
Selon les chiffres annuels publiés par la CLIA, la France a fait voyage 583.000 passagers en 2025, contre 573.300 en 2024, soit une progression de +1,8 %.
Une évolution qui tranche avec le léger recul observé l’an dernier (-0,4 %), et qui permet au marché français de renouer avec une dynamique positive.
Au-delà de la progression, c’est surtout le retour de la France dans le top 10 des marchés émetteurs mondiaux qui retient l’attention.
Un signal encourageant pour les acteurs du secteur, même si la concurrence reste vive. L’Allemagne (+10 %) et le Royaume-Uni (+5,7 %) confirment leur rôle de locomotives en Europe, tandis que l’Espagne progresse également (+4,1 %).
À l’inverse, l’Italie enregistre un léger recul (-2,5 %), illustrant une reprise à plusieurs vitesses sur le continent.
Selon les chiffres annuels publiés par la CLIA, la France a fait voyage 583.000 passagers en 2025, contre 573.300 en 2024, soit une progression de +1,8 %.
Une évolution qui tranche avec le léger recul observé l’an dernier (-0,4 %), et qui permet au marché français de renouer avec une dynamique positive.
Au-delà de la progression, c’est surtout le retour de la France dans le top 10 des marchés émetteurs mondiaux qui retient l’attention.
Un signal encourageant pour les acteurs du secteur, même si la concurrence reste vive. L’Allemagne (+10 %) et le Royaume-Uni (+5,7 %) confirment leur rôle de locomotives en Europe, tandis que l’Espagne progresse également (+4,1 %).
À l’inverse, l’Italie enregistre un léger recul (-2,5 %), illustrant une reprise à plusieurs vitesses sur le continent.
37,2 millions de passagers en 2025, record du monde battu
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Cette reprise du marché français s’inscrit dans un contexte global particulièrement porteur. Selon la Clia, le secteur a atteint un niveau record avec 37,2 millions de passagers en 2025, porté par une demande toujours très soutenue.
Près de 90 % des croisiéristes déclarent vouloir repartir, un niveau qui témoigne d’une forte satisfaction et d’un élargissement de la clientèle.
Dans le même temps, l’industrie poursuit ses investissements, tant dans le renouvellement de la flotte que dans les technologies liées à la transition énergétique et aux carburants alternatifs.
« La croisière avance vers l’avenir avec un élan et une solidité remarquables. La demande record, l’intérêt croissant de nouveaux clients et la confiance durable dans l’expérience croisière s’accompagnent d’innovations, de progrès technologiques et de partenariats avec les destinations », déclare Bud Darr, CEO de la CLIA, qui souligne également une reconnaissance croissante du secteur comme leader en matière d’exploitation durable.
Près de 90 % des croisiéristes déclarent vouloir repartir, un niveau qui témoigne d’une forte satisfaction et d’un élargissement de la clientèle.
Dans le même temps, l’industrie poursuit ses investissements, tant dans le renouvellement de la flotte que dans les technologies liées à la transition énergétique et aux carburants alternatifs.
« La croisière avance vers l’avenir avec un élan et une solidité remarquables. La demande record, l’intérêt croissant de nouveaux clients et la confiance durable dans l’expérience croisière s’accompagnent d’innovations, de progrès technologiques et de partenariats avec les destinations », déclare Bud Darr, CEO de la CLIA, qui souligne également une reconnaissance croissante du secteur comme leader en matière d’exploitation durable.
Top 10 11 des marchés émetteurs 2025 vs. 2024
Hausse en DE, UK, AU, CA. Léger recul en Italie. Principal moteur : les États-Unis avec +1,5M de passagers supplémentaires par rapport à 2024, soit une augmentation de 7,5%
CLIA
2024
2025
Singapour
576,0K
580,0K ; +0,7%
La France de retour dans le Top 10 en 2025 !
La croisière, un produit d’expertise
Cette légère reprise pourrait aussi traduire les premiers effets des efforts engagés par les compagnies pour mieux accompagner les agences de voyages.
Formations, webinaires, outils d’aide à la vente : la croisière fait l’objet depuis plusieurs années d’un travail de fond pour lever les freins à la commercialisation.
Selon ce rapport de la Clia, près de 2 croisiéristes sur 3 (63 %) réservent encore via une agence de voyages. Un niveau d’intermédiation élevé, qui s’explique par la complexité du produit (itinéraires, cabines, options) et par la montée en gamme de l’offre. Dans la croisière, le rôle du conseil reste déterminant - et tend même à se renforcer.
Formations, webinaires, outils d’aide à la vente : la croisière fait l’objet depuis plusieurs années d’un travail de fond pour lever les freins à la commercialisation.
Selon ce rapport de la Clia, près de 2 croisiéristes sur 3 (63 %) réservent encore via une agence de voyages. Un niveau d’intermédiation élevé, qui s’explique par la complexité du produit (itinéraires, cabines, options) et par la montée en gamme de l’offre. Dans la croisière, le rôle du conseil reste déterminant - et tend même à se renforcer.
5 chiffres clés de la croisière en 2025
• 37,2 millions de passagers dans le monde, un record historique
• +7,5 % de croissance en un an
• 63 % des croisières réservées via une agence de voyages
• 90 % des clients prêts à repartir en croisière
• 42 millions de passagers attendus d’ici 2029
• 37,2 millions de passagers dans le monde, un record historique
• +7,5 % de croissance en un an
• 63 % des croisières réservées via une agence de voyages
• 90 % des clients prêts à repartir en croisière
• 42 millions de passagers attendus d’ici 2029
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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