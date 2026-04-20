La croisière reprend sa marche en avant en France en 2025

5 chiffres clés de la croisière en 2025



• 37,2 millions de passagers dans le monde, un record historique

• +7,5 % de croissance en un an

• 63 % des croisières réservées via une agence de voyages

• 90 % des clients prêts à repartir en croisière

• 42 millions de passagers attendus d’ici 2029

