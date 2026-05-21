TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Une déclaration du maire de la ville


Barcelone durcit sa politique à l’égard des croisières de transit. Le maire Jaume Collboni souhaite réduire drastiquement le nombre de passagers en simple escale, accusés de saturer l’espace public sans générer suffisamment de retombées économiques.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 14:19

Barcelone souhaite relever dès 2027 la taxe touristique appliquée aux croisiéristes de transit afin d’atteindre un total de 14 euros par passager @Deposit-Photios - Photo by fotoall
Barcelone souhaite relever dès 2027 la taxe touristique appliquée aux croisiéristes de transit afin d’atteindre un total de 14 euros par passager @Deposit-Photios - Photo by fotoall
CroisiEurope
Barcelone poursuit sa stratégie contre le surtourisme… et cible désormais clairement les croisières de transit. Lors d’un entretien accordé à la chaîne locale betevé, le maire Jaume Collboni a affirmé vouloir réduire « à zéro » le nombre de croisiéristes qui ne passent que quelques heures dans la ville avant de reprendre la mer.

L’édile socialiste distingue désormais deux modèles : les croisières utilisant Barcelone comme tête de ligne - avec des passagers qui séjournent à l’hôtel, prennent l’avion ou consomment davantage sur place, ce que Marseille souhaite développer - et les navires en simple escale, accusés de saturer l’espace public sans générer suffisamment de retombées économiques locales.

« Les croisières de transit font un usage intensif de l’espace public sans générer de revenus », a-t-il estimé. Pour décourager ce trafic, la municipalité envisage d’augmenter fortement la fiscalité appliquée aux passagers de courte escale.

1,7 million de croisiéristes en transit en 2025

Autres articles
Selon les précisions apportées par betevé, Barcelone souhaite relever dès 2027 la taxe touristique appliquée aux croisiéristes de transit afin d’atteindre un total de 14 euros par passager. Cette somme inclurait la taxe régionale catalane et le supplément municipal. Les recettes supplémentaires serviraient notamment à financer les services publics et les infrastructures utilisés par les visiteurs.

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une stratégie plus large engagée par Barcelone contre la saturation touristique. La ville et le port avaient déjà annoncé un accord visant à réduire le nombre de terminaux croisière de sept à cinq. La municipalité prévoit également de supprimer les appartements touristiques d’ici 2028.

Le sujet reste particulièrement sensible en Espagne, où les croisières représentent un moteur économique majeur. Selon des chiffres cités récemment par la municipalité, Barcelone a accueilli près de quatre millions de passagers croisière en 2025, dont environ 1,7 million de croisiéristes en transit.

Lu 119 fois

Tags : barcelone, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Pourquoi est-ce le moment de réserver une croisière ?

Pourquoi est-ce le moment de réserver une croisière ?
Le conflit actuel au Moyen-Orient et ses impacts multiples sur les agences et les comportements du...
Dernière heure

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Brand News

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !
C’est une grande première pour Ôvoyages : le tour-opérateur lance sa toute nouvelle production...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVIDENZIA - Commercial Groupe – Vente de Voyages H/F - CDI - (Paris, Reims, Lyon, Toulouse)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon
Distribution

Distribution

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !
Partez en France

Partez en France

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge

Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge
Production

Production

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
La Travel Tech

La Travel Tech

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive
HotelMaG

Hébergement

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride
Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias