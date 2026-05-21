Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Barcelone souhaite relever dès 2027 la taxe touristique appliquée aux croisiéristes de transit afin d’atteindre un total de 14 euros par passager @Deposit-Photios - Photo by fotoall
Barcelone poursuit sa stratégie contre le surtourisme… et cible désormais clairement les croisières de transit. Lors d’un entretien accordé à la chaîne locale betevé, le maire Jaume Collboni a affirmé vouloir réduire « à zéro » le nombre de croisiéristes qui ne passent que quelques heures dans la ville avant de reprendre la mer.
L’édile socialiste distingue désormais deux modèles : les croisières utilisant Barcelone comme tête de ligne - avec des passagers qui séjournent à l’hôtel, prennent l’avion ou consomment davantage sur place, ce que Marseille souhaite développer - et les navires en simple escale, accusés de saturer l’espace public sans générer suffisamment de retombées économiques locales.
« Les croisières de transit font un usage intensif de l’espace public sans générer de revenus », a-t-il estimé. Pour décourager ce trafic, la municipalité envisage d’augmenter fortement la fiscalité appliquée aux passagers de courte escale.
L’édile socialiste distingue désormais deux modèles : les croisières utilisant Barcelone comme tête de ligne - avec des passagers qui séjournent à l’hôtel, prennent l’avion ou consomment davantage sur place, ce que Marseille souhaite développer - et les navires en simple escale, accusés de saturer l’espace public sans générer suffisamment de retombées économiques locales.
« Les croisières de transit font un usage intensif de l’espace public sans générer de revenus », a-t-il estimé. Pour décourager ce trafic, la municipalité envisage d’augmenter fortement la fiscalité appliquée aux passagers de courte escale.
1,7 million de croisiéristes en transit en 2025
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Selon les précisions apportées par betevé, Barcelone souhaite relever dès 2027 la taxe touristique appliquée aux croisiéristes de transit afin d’atteindre un total de 14 euros par passager. Cette somme inclurait la taxe régionale catalane et le supplément municipal. Les recettes supplémentaires serviraient notamment à financer les services publics et les infrastructures utilisés par les visiteurs.
Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une stratégie plus large engagée par Barcelone contre la saturation touristique. La ville et le port avaient déjà annoncé un accord visant à réduire le nombre de terminaux croisière de sept à cinq. La municipalité prévoit également de supprimer les appartements touristiques d’ici 2028.
Le sujet reste particulièrement sensible en Espagne, où les croisières représentent un moteur économique majeur. Selon des chiffres cités récemment par la municipalité, Barcelone a accueilli près de quatre millions de passagers croisière en 2025, dont environ 1,7 million de croisiéristes en transit.
Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une stratégie plus large engagée par Barcelone contre la saturation touristique. La ville et le port avaient déjà annoncé un accord visant à réduire le nombre de terminaux croisière de sept à cinq. La municipalité prévoit également de supprimer les appartements touristiques d’ici 2028.
Le sujet reste particulièrement sensible en Espagne, où les croisières représentent un moteur économique majeur. Selon des chiffres cités récemment par la municipalité, Barcelone a accueilli près de quatre millions de passagers croisière en 2025, dont environ 1,7 million de croisiéristes en transit.