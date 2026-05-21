Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Une déclaration du maire de la ville

Barcelone durcit sa politique à l’égard des croisières de transit. Le maire Jaume Collboni souhaite réduire drastiquement le nombre de passagers en simple escale, accusés de saturer l’espace public sans générer suffisamment de retombées économiques.

Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 21 Mai 2026 à 14:19

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