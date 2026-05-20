Expedia Group B2B dévoile sa plateforme IA pour le B2B

Le groupe américain a également annoncé plusieurs évolutions destinées à renforcer les capacités marketing de ses partenaires.



Les utilisateurs de l’API Rapid pourront notamment accéder à de nouveaux outils de merchandising afin de piloter leurs campagnes marketing et améliorer leurs taux de conversion. Une nouvelle Merchandising API permettra également de diffuser des contenus promotionnels sur différents canaux et plateformes.



En parallèle, Expedia Group enrichit son Travel Media Network avec plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, parmi lesquelles : de nouvelles stratégies d’enchères automatisées ; des formats publicitaires plus immersifs ; une extension de la portée média via des partenariats DSP et publicitaires.



Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans le secteur, Expedia Group met également en avant les dispositifs de gouvernance mis en place autour de ces technologies.



Le groupe annonce ainsi la création d’un « Responsible AI Council » chargé d’évaluer les usages IA considérés comme sensibles avant leur déploiement à grande échelle. Expedia souligne également le rôle stratégique du service client dans son dispositif B2B. Le groupe affirme gérer plus de 7 millions de demandes de support par an et proposer une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 dans 25 langues.



« Les partenaires recherchent de la croissance, mais ils veulent aussi avoir la certitude que leur marque et leurs clients sont entre de bonnes mains », ajoute Alfonso Paredes.