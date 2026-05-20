Expedia Group B2B dévoile sa plateforme IA pour le B2B

À l’occasion d’Explore 26, Expedia Group a présenté une nouvelle plateforme technologique et une suite d’outils basés sur l’intelligence artificielle destinés à ses partenaires B2B.
Objectif : simplifier l’intégration du voyage dans les parcours clients et permettre aux entreprises de développer plus rapidement des expériences de réservation enrichies.
Le groupe précise vouloir « façonner l’avenir de la distribution de voyages » grâce à des outils d’IA, des capacités de merchandising et une infrastructure technologique unifiée.
Objectif : simplifier l’intégration du voyage dans les parcours clients et permettre aux entreprises de développer plus rapidement des expériences de réservation enrichies.
Le groupe précise vouloir « façonner l’avenir de la distribution de voyages » grâce à des outils d’IA, des capacités de merchandising et une infrastructure technologique unifiée.
Modules IA destinés aux partenaires B2B d’Expedia Group
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Au cœur des annonces figure l’Intelligent Experience Platform, une plateforme composée de modules IA destinés aux partenaires B2B d’Expedia Group.
Selon le groupe, cette infrastructure doit permettre aux entreprises de créer des expériences de voyage personnalisées via des API, des interfaces et des workflows d’agents conversationnels. L’ambition est également de réduire les coûts et les délais nécessaires au lancement de nouveaux services voyage.
« Depuis plus de 20 ans, nous développons l’infrastructure technologique qui, en coulisses, rend le voyage plus connecté, fluide et fiable », déclare Alfonso Paredes, Président B2B et Chief Commercial Officer d’Expedia Group. « Aujourd’hui, nous rendons cette infrastructure encore plus simple à intégrer pour nos partenaires. »
Expedia Group B2B indique aujourd’hui travailler avec 75 000 partenaires et 200 000 conseillers en voyage. Sa plateforme traiterait par ailleurs 21 milliards d’appels API par jour, selon des données internes 2025 citées dans le communiqué.
Selon le groupe, cette infrastructure doit permettre aux entreprises de créer des expériences de voyage personnalisées via des API, des interfaces et des workflows d’agents conversationnels. L’ambition est également de réduire les coûts et les délais nécessaires au lancement de nouveaux services voyage.
« Depuis plus de 20 ans, nous développons l’infrastructure technologique qui, en coulisses, rend le voyage plus connecté, fluide et fiable », déclare Alfonso Paredes, Président B2B et Chief Commercial Officer d’Expedia Group. « Aujourd’hui, nous rendons cette infrastructure encore plus simple à intégrer pour nos partenaires. »
Expedia Group B2B indique aujourd’hui travailler avec 75 000 partenaires et 200 000 conseillers en voyage. Sa plateforme traiterait par ailleurs 21 milliards d’appels API par jour, selon des données internes 2025 citées dans le communiqué.
Création d'un Responsible AI Council
Le groupe américain a également annoncé plusieurs évolutions destinées à renforcer les capacités marketing de ses partenaires.
Les utilisateurs de l’API Rapid pourront notamment accéder à de nouveaux outils de merchandising afin de piloter leurs campagnes marketing et améliorer leurs taux de conversion. Une nouvelle Merchandising API permettra également de diffuser des contenus promotionnels sur différents canaux et plateformes.
En parallèle, Expedia Group enrichit son Travel Media Network avec plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, parmi lesquelles : de nouvelles stratégies d’enchères automatisées ; des formats publicitaires plus immersifs ; une extension de la portée média via des partenariats DSP et publicitaires.
Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans le secteur, Expedia Group met également en avant les dispositifs de gouvernance mis en place autour de ces technologies.
Le groupe annonce ainsi la création d’un « Responsible AI Council » chargé d’évaluer les usages IA considérés comme sensibles avant leur déploiement à grande échelle. Expedia souligne également le rôle stratégique du service client dans son dispositif B2B. Le groupe affirme gérer plus de 7 millions de demandes de support par an et proposer une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 dans 25 langues.
« Les partenaires recherchent de la croissance, mais ils veulent aussi avoir la certitude que leur marque et leurs clients sont entre de bonnes mains », ajoute Alfonso Paredes.
Les utilisateurs de l’API Rapid pourront notamment accéder à de nouveaux outils de merchandising afin de piloter leurs campagnes marketing et améliorer leurs taux de conversion. Une nouvelle Merchandising API permettra également de diffuser des contenus promotionnels sur différents canaux et plateformes.
En parallèle, Expedia Group enrichit son Travel Media Network avec plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, parmi lesquelles : de nouvelles stratégies d’enchères automatisées ; des formats publicitaires plus immersifs ; une extension de la portée média via des partenariats DSP et publicitaires.
Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans le secteur, Expedia Group met également en avant les dispositifs de gouvernance mis en place autour de ces technologies.
Le groupe annonce ainsi la création d’un « Responsible AI Council » chargé d’évaluer les usages IA considérés comme sensibles avant leur déploiement à grande échelle. Expedia souligne également le rôle stratégique du service client dans son dispositif B2B. Le groupe affirme gérer plus de 7 millions de demandes de support par an et proposer une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 dans 25 langues.
« Les partenaires recherchent de la croissance, mais ils veulent aussi avoir la certitude que leur marque et leurs clients sont entre de bonnes mains », ajoute Alfonso Paredes.