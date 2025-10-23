TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Bénin signe un accord avec Expedia pour accélérer dans le tourisme

s'appuyer sur la force et les data d'Expedia Group


Bénin Tourisme et Expedia Group scellent un partenariat stratégique. L’accord vise à renforcer la notoriété et les réservations de la Destination Bénin via des campagnes marketing, l’échange d’analyses et la mise en avant des destinations secondaires dans le pays.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Le Bénin signe un accord avec Expedia pour accélérer dans le tourisme - Depositphotos.com Auteur Mojahid_Mottakin
À l’occasion du salon IFTM (International & French Travel Market) à Paris, Bénin Tourisme et Expedia Group ont signé un accord de partenariat stratégique.

Le partenariat s’articule autour de trois axes complémentaires :

1) Attirer les voyageurs internationaux. Bénin Tourisme et Expedia Group déploieront des campagnes marketing intégrées, calibrées sur des "segments de voyageurs à forte valeur issus de marchés stratégiques". L’activation s’appuiera sur l’ensemble des leviers publicitaires et formats proposés par Expedia Group.

2) Co-développer la promotion grâce aux données. Le dispositif inclut des échanges réguliers de données et d’analyses : prévisions de réservations, performances passées de la destination et recommandations d’experts.

3) Promouvoir les destinations secondaires. Des initiatives conjointes soutiendront l’intégration de nouveaux hébergements et activités sur la plateforme Expedia Group.

Des formations dédiées visent à renforcer les compétences numériques et commerciales des opérateurs locaux.

Côté distribution, la coopération capitalise sur la portée internationale d’Expedia Group : plus de 10 millions de visiteurs quotidiens en moyenne, une présence dans plus de 70 pays et plus de 200 sites de voyage.

L’objectif annoncé est de connecter le Bénin aux "audiences pertinentes au bon moment".

« Nous sommes ravis de nous associer à la Destination Bénin afin de mettre en avant son statut parmi les destinations les plus attractives d’Afrique de l’Ouest », déclare Jennifer Andre, Vice-Présidente Monde du Développement Commercial, Expedia Group Advertising.

« En s’appuyant sur notre réseau média de voyage, ils peuvent présenter aux voyageurs la culture exceptionnelle, les sites emblématiques et l’histoire du Bénin, à chaque étape de leur parcours de réservation. »

Expedia Group mobilisera ses marques grand public (Expedia®, Hotels.com®, Vrbo®), ses solutions B2B et son réseau média de voyage pour accompagner la croissance.

