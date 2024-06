Bénin : comment faire naître une destination en 2024 ? 🔑

TourMaG - Vous ajoutez une nouvelle destination, où tout est à faire, à votre CV. Sauf que cette fois-ci le défi est nettement plus relevé que le précédent. D'ailleurs quel accueil recevez-vous de la part des TO ?



Claude Blanc : Aujourd'hui, je ne vais pas travailler sur le mass market.



Je ne frappe pas aux portes des grands tour-opérateurs qui font à la fois du tour-opérating généraliste. Nous avons déjà Nomade Aventure, Double Sens et les Maisons du Voyage de présents, des précurseurs.



Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore les structures pour le MICE et le luxe. Le groupe Accor va positionner la destination sur le voyage d'affaires, grâce à l'implantation de Novotel et Sofitel.



Après nous parlons là de petits groupes, le pays n'est pas encore structuré pour accueillir de grands congrès et évènements. La destination doit miser sur l'histoire, l'authenticité, la rencontre avec les populations locales.



TourMaG - Comment travailler pour structurer ce tourisme ?



Claude Blanc : Il y a déjà quelques réceptifs intéressants, donc la base est présente.



Le Bénin travaille sur la formation des guides, vous avez quelques dizaines de personnes diplômées et opérationnelles. Pour structurer l'offre touristique, Evelyne Maître a été nommée directrice de ce poste très important au sein de l'agence Bénin Tourisme.



Le directeur de l'aéroport de Cotonou, Joël Genty est un ancien d'Aéroport de Paris, il était numéro 2 à Orly.



Son rôle est de structurer, former et accompagner tous les professionnels locaux. Il y a des actions pédagogiques aussi bien pour les guides, les cuisiniers, les serveurs, des conférenciers ou encore des spécialistes de l'art.



Il faut savoir que dans les prochains mois et années 4 musées vont sortir de terre, celui international du Vaudou, le Palais d'Abomey, puis vous avez aussi un musée d'art contemporain et celui de Mémoire.



Il y a une tradition artisanale et artistique au Bénin, avec des talents inouïs. Tout ceci doit contribuer au rayonnement de la destination. Tout le monde ne le sait pas, mais le Bénin, à l'époque du royaume d'Abomey et des Amazones, le commerce des esclaves débutait au Bénin.



Il y a même une route des esclaves et une place aux enchères, tout un travail est réalisé. Ce développement du tourisme et le travail de mémoire vont permettre de nouer des relations privilégiées avec les destinations d'Amérique du Nord, les Antilles, et d'Amérique du Sud, le Brésil en particulier.



Toute une population qui souhaite revenir sur la terre de leur ancêtre, au Bénin.