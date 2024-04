Claude Blanc : de patron de TO au service de "sa majesté" MBS 🔑

Je suis un grand amoureux des films de James Bond et donc je me définissais comme étant au service de sa majesté (rire, ndlr).



Tout a commencé après la vente de mon petit groupe Travel & Co. Je suis parti en Angleterre justement, un autre royaume, pour travailler au sein de Reed Exhibitions.



J'étais en charge de grands salons du tourisme que sont WTM Londres, l'Arabia Travel Market, WTM Africa et WTM Latin America. Je travaillais avec des équipes dans le monde entier. Je voyageais dans des lieux sublimes. J'y suis resté trois ans.



Durant cette expérience, j'ai tissé des liens avec l'Arabie Saoudite qui était un gros client de Reed. Et je savais, puisque j'avais été convié par le ministre du Tourisme à cet événement d'ouverture des frontières et des visas en particulier qui a eu lieu en 2019.



Ils ont décidé d'ouvrir un certain nombre de visas touristiques à une cinquantaine de destinations. C'était une ouverture au monde, le loisir était quasiment impossible ou en tout cas difficile.

Alors moins marginaux d'abord parce qu'il y a encore une fois eu une vraie volonté au plus haut niveau de s'ouvrir au monde. La famille royale a créé la Saudi Tourism Authority, l'organisation pour laquelle je travaillais.



Elle dépend directement du ministre du Tourisme, dont elle est une des branches.



Aujourd'hui, environ 600 personnes y travaillent. Je pense que nous pouvons parler de l'Office du tourisme qui a la plus grande équipe, mais aussi le plus de moyens et les plus grandes ambitions au monde.



Ils ont fait appel à un certain nombre de consultants, d'experts internationaux, ; c'est ainsi que j'ai pu obtenir une mission pendant 18 mois.