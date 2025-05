Faire du tourisme en Arabie saoudite, est-ce bien raisonnable ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

"jardin oasis"

"Saudi Vision 2030"

La semaine dernière, les visiteurs de "Jardins, jardin", événement parisien chic dédié à l'art du jardin urbain, y ont découvert, à côté d'une exposition de superbes photos de Gilles Bensimon, un luxuriant "jardin oasis". Ceavait été composé avec force palmiers, agrumes, figuiers et une vasque d'eau par le paysagiste Pierre Alexandre RisserC'était, évidemment, pour cette, uneCe jardin-oasis signait aussi la volonté saoudienne deEt confirmait l'ambition du Royaume de ne plus se limiter au tourisme religieux à la Mecque, comme il l'a longtemps fait.Question ambition touristique, l' Arabie Saoudite n'a pas été, et de loin, le premier pays du Moyen-Orient à dégainer. Depuis longtemps, grâce aux dollars gagnés en vendant pétrole et gaz, les Emirats les plus prospères préparent leur avenir ... hors des hydrocarbures. Pour eux, cet avenir passe par le tourisme, particulièrement le tourisme de luxe.Cependant, après avoir démarré avec un temps de retard sur les autres,dans le cadre de son programme, lancé en 2016 par Mohammed Ben Salmane , le prince héritier et homme fort à Ryad.