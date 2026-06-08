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NAGA TRAVEL : votre partenaire privilégié pour découvrir le Maroc autrement


Basée à Marrakech et Ouarzazate, NAGA TRAVEL est une agence de voyage marocaine spécialisée dans l'organisation de circuits, séjours, excursions et événements sur mesure à travers tout le Royaume.

Forte d'une équipe expérimentée et passionnée par son pays, NAGA TRAVEL accompagne aussi bien les voyageurs individuels que les groupes, les associations, les agences de voyage partenaires et les entreprises à la recherche d'expériences authentiques et de qualité.


Rédigé par Naga Travel le Lundi 8 Juin 2026 à 00:05

Une expertise locale au service de vos projets

© Naga Travel Maroc
© Naga Travel Maroc
Dream Yacht

Grâce à notre présence à Marrakech et Ouarzazate, nous sommes idéalement situés pour concevoir des séjours adaptés à toutes les envies : découverte culturelle, nature, aventure, bien-être ou voyages incentive.

Notre équipe maîtrise parfaitement les différentes régions du Maroc et sélectionne avec soin les hébergements, les transports et les activités afin de garantir à chaque client une expérience personnalisée.

Des séjours et circuits pour tous

NAGA TRAVEL propose :

  • Circuits privés et accompagnés à travers le Maroc ;
  • Séjours en hôtels, maisons d'hôtes et riads de charme ;
  • Voyages dans le désert du Sahara et bivouacs à Erg Chegaga ;
  • Excursions à la journée au départ de Marrakech ;
  • Séjours thématiques : bien-être, yoga, gastronomie, photographie ou aventure ;
  • Voyages scolaires et groupes associatifs ;
  • Programmes sur mesure pour les agences de voyage européennes.
© Naga Travel Maroc
© Naga Travel Maroc

Marrakech et ses expériences incontournables

À quelques kilomètres de Marrakech, les voyageurs peuvent découvrir les paysages spectaculaires du désert d'Agafay, les vallées verdoyantes de l'Ourika ainsi que les villages berbères du Haut Atlas.

Pour enrichir leur séjour, nous proposons également de nombreuses activités :

  • Cours de cuisine marocaine ;
  • Randonnées et balades dans l'Atlas ;
  • Excursions en quad et buggy ;
  • Vols en montgolfière au-dessus de Marrakech et du Haut Atlas ;
  • Soirées traditionnelles et expériences culturelles authentiques.
© Naga Travel Maroc
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Des solutions dédiées aux entreprises

NAGA TRAVEL accompagne également les entreprises dans l'organisation de séjours incentive, séminaires, voyages de récompense, team building et événements professionnels.

Que ce soit pour une réunion de travail à Marrakech, une expérience immersive dans le désert d'Agafay ou un séjour de cohésion dans le Haut Atlas, notre équipe conçoit des programmes adaptés aux objectifs de chaque entreprise.

Une équipe proche de ses clients

Chez NAGA TRAVEL, la relation humaine est au cœur de notre métier. Notre équipe est à l'écoute de chaque projet et accompagne ses clients à chaque étape de l'organisation.

Nous restons disponibles par téléphone, par e-mail ou lors de rendez-vous professionnels en Europe afin de construire ensemble des voyages sur mesure répondant aux attentes les plus exigeantes.

NAGA TRAVEL

Votre spécialiste des voyages sur mesure au Maroc.

De Marrakech aux dunes du Sahara, notre mission est de faire découvrir le Maroc dans toute son authenticité, son hospitalité et sa diversité.

Contacter NAGA Travel

NAGA TRAVEL : votre partenaire privilégié pour découvrir le Maroc autrement
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp

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Tags : Naga Travel Maroc
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