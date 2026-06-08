NAGA TRAVEL : votre partenaire privilégié pour découvrir le Maroc autrement

Une expertise locale au service de vos projets
Grâce à notre présence à Marrakech et Ouarzazate, nous sommes idéalement situés pour concevoir des séjours adaptés à toutes les envies : découverte culturelle, nature, aventure, bien-être ou voyages incentive.
Notre équipe maîtrise parfaitement les différentes régions du Maroc et sélectionne avec soin les hébergements, les transports et les activités afin de garantir à chaque client une expérience personnalisée.
Des séjours et circuits pour tous
NAGA TRAVEL propose :
- Circuits privés et accompagnés à travers le Maroc ;
- Séjours en hôtels, maisons d'hôtes et riads de charme ;
- Voyages dans le désert du Sahara et bivouacs à Erg Chegaga ;
- Excursions à la journée au départ de Marrakech ;
- Séjours thématiques : bien-être, yoga, gastronomie, photographie ou aventure ;
- Voyages scolaires et groupes associatifs ;
- Programmes sur mesure pour les agences de voyage européennes.
Marrakech et ses expériences incontournables
À quelques kilomètres de Marrakech, les voyageurs peuvent découvrir les paysages spectaculaires du désert d'Agafay, les vallées verdoyantes de l'Ourika ainsi que les villages berbères du Haut Atlas.
Pour enrichir leur séjour, nous proposons également de nombreuses activités :
Pour enrichir leur séjour, nous proposons également de nombreuses activités :
- Cours de cuisine marocaine ;
- Randonnées et balades dans l'Atlas ;
- Excursions en quad et buggy ;
- Vols en montgolfière au-dessus de Marrakech et du Haut Atlas ;
- Soirées traditionnelles et expériences culturelles authentiques.
Des solutions dédiées aux entreprises
NAGA TRAVEL accompagne également les entreprises dans l'organisation de séjours incentive, séminaires, voyages de récompense, team building et événements professionnels.
Que ce soit pour une réunion de travail à Marrakech, une expérience immersive dans le désert d'Agafay ou un séjour de cohésion dans le Haut Atlas, notre équipe conçoit des programmes adaptés aux objectifs de chaque entreprise.
Que ce soit pour une réunion de travail à Marrakech, une expérience immersive dans le désert d'Agafay ou un séjour de cohésion dans le Haut Atlas, notre équipe conçoit des programmes adaptés aux objectifs de chaque entreprise.
Une équipe proche de ses clients
Chez NAGA TRAVEL, la relation humaine est au cœur de notre métier. Notre équipe est à l'écoute de chaque projet et accompagne ses clients à chaque étape de l'organisation.
Nous restons disponibles par téléphone, par e-mail ou lors de rendez-vous professionnels en Europe afin de construire ensemble des voyages sur mesure répondant aux attentes les plus exigeantes.
Nous restons disponibles par téléphone, par e-mail ou lors de rendez-vous professionnels en Europe afin de construire ensemble des voyages sur mesure répondant aux attentes les plus exigeantes.
NAGA TRAVEL
Votre spécialiste des voyages sur mesure au Maroc.
De Marrakech aux dunes du Sahara, notre mission est de faire découvrir le Maroc dans toute son authenticité, son hospitalité et sa diversité.
De Marrakech aux dunes du Sahara, notre mission est de faire découvrir le Maroc dans toute son authenticité, son hospitalité et sa diversité.
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Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp
>> NAGA TRAVEL dans l'Annuaire DESTIMAG
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