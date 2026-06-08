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Trancoso : entre charme bohème et luxe discret


Entre falaises colorées, plages préservées et atmosphère bohème raffinée, Trancoso séduit par son élégance naturelle et son authenticité intemporelle. Ancien village de pêcheurs devenu l’une des destinations les plus exclusives du Brésil, ce refuge confidentiel mêle simplicité sophistiquée, nature spectaculaire et art de vivre tropical.
Brazil Sensations y imagine des expériences sur mesure, entre luxe discret, immersion culturelle et moments d’exception.


Rédigé par Chloé Hathaway le Lundi 8 Juin 2026 à 00:05

Plage des cocotiers © Marcio Filho MTur
Plage des cocotiers © Marcio Filho MTur
Dream Yacht

Trancoso : un village au charme unique


Situé sur la côte sud de Bahia, Trancoso conserve une atmosphère intimiste où le temps semble suspendu. Son célèbre Quadrado, bordé de maisons colorées et d’églises historiques, incarne l’âme du village : élégante, artistique et profondément authentique.

À la tombée du jour, les lumières tamisées, les boutiques exclusives et les restaurants raffinés créent une ambiance à la fois chic et décontractée, signature de la destination.

Plages préservées : entre exclusivité et nature Sauvage

Plage du miroir - © Marcio Filho MTur
Plage du miroir - © Marcio Filho MTur
Entouré de plages spectaculaires bordées de cocotiers et de falaises, Trancoso offre un décor naturel d’une rare beauté. Praia dos Nativos et Praia dos Coqueiros séduisent par leur atmosphère élégante et leur proximité avec le village.
Plus au sud, Praia do Espelho dévoile un paysage paradisiaque entre piscines naturelles, eaux cristallines et falaises ocres, tandis que des plages plus isolées invitent à une expérience exclusive loin de l’effervescence.

Expériences exclusives : Bahia autrement

Quadrado historique de Trancoso © Marcio Filho MTur
Quadrado historique de Trancoso © Marcio Filho MTur
La charmante petite église du Quadrado de Trancoso, offrant une vue privilégiée sur l’océan, est l’un des plus grands symboles de la destination. Entourée de maisons colorées, de boutiques élégantes et de restaurants raffinés, elle incarne parfaitement l’atmosphère unique du village, entre charme bohème et sophistication discrète.
Trancoso se découvre également à travers des expériences exclusives : promenades à cheval au coucher du soleil, excursions en bateau, dîners intimistes sur la plage et moments de bien-être en pleine nature.
L’identité de la destination puise dans les traditions bahianaises, entre musique, artisanat et gastronomie locale, créant une atmosphère chaleureuse et authentique.

Nature spectaculaire : falaises, mangroves et cocotiers

Au-delà de ses plages iconiques, Trancoso révèle une biodiversité riche entre mangroves, forêts tropicales et réserves naturelles préservées. Des balades guidées permettent de découvrir une nature intacte, ponctuée de panoramas exceptionnels sur l’océan Atlantique.
L’atmosphère paisible de la destination invite à ralentir et à profiter d’un luxe simple, tourné vers l’essentiel.

Hôtels de charme et adresses exclusives

Trancoso abrite certains des hôtels les plus exclusifs du Brésil, où design, intimité et intégration à la nature créent des expériences uniques.

Focus hôtel : UXUA Casa Hotel & Spa

© Hôtel Uxua Trancoso - Promotion
© Hôtel Uxua Trancoso - Promotion
Situé au cœur du Quadrado historique, cet hôtel iconique réinvente l’esprit bohème chic de Trancoso. Ses maisons privées, restaurées par des artisans locaux, mêlent matériaux naturels, design brésilien et confort absolu.
Chaque espace a été pensé comme une immersion élégante dans l’art de vivre bahianais, entre jardins tropicaux, spa holistique et ambiance intimiste.
L’expérience UXUA privilégie authenticité, bien-être et exclusivité discrète, dans un cadre profondément inspirant.

Focus hôtel : Fasano Trancoso

Hôtel Fasano Trancoso © danielpinheiro
Hôtel Fasano Trancoso © danielpinheiro
Niché au cœur d’une végétation luxuriante face à l’océan, Fasano Trancoso incarne une vision sophistiquée du luxe tropical. L’architecture minimaliste et parfaitement intégrée à la nature crée une atmosphère sereine et exclusive.

Les villas et suites offrent intimité, élégance et vues spectaculaires, tandis que le service personnalisé reflète l’excellence emblématique de la marque Fasano.
Entre gastronomie raffinée, spa, plage préservée et expériences sur mesure, l’hôtel s’adresse à une clientèle en quête de tranquillité absolue et de raffinement contemporain.

Gastronomie : saveurs bahianaises et sophistication tropicale

Cuisine © Hotel Uxua Trancoso
Cuisine © Hotel Uxua Trancoso
La gastronomie de Trancoso célèbre les saveurs de Bahia avec élégance et créativité. Fruits de mer frais, poissons grillés, huile de dendê et ingrédients tropicaux composent une cuisine authentique sublimée par des influences contemporaines.

Entre restaurants confidentiels du Quadrado et tables face à l’océan, chaque expérience culinaire devient un voyage sensoriel mêlant simplicité, fraîcheur et raffinement.

Tips by Brazil Sensations


• Promenade privée à cheval au coucher du soleil sur la plage
• Déjeuner exclusif face à la mer à Praia do Espelho

• Expérience bien-être et massage en pleine nature
• Dîner intimiste sous les étoiles dans le Quadrado historique
• Séjour dans une villa privée avec vue panoramique sur l’océan

Trancoso s’adresse aux voyageurs en quête d’un équilibre parfait entre nature préservée, élégance bohème et luxe discret.

Avec Brazil Sensations, chaque séjour devient une expérience exclusive, pensée dans les moindres détails pour révéler l’essence la plus raffinée de Bahia.

Trancoso : entre charme bohème et luxe discret

Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com

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Tags : Brazil Sensations
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