Trancoso : entre charme bohème et luxe discret

La charmante petite église du Quadrado de Trancoso, offrant une vue privilégiée sur l’océan, est l’un des plus grands symboles de la destination. Entourée de maisons colorées, de boutiques élégantes et de restaurants raffinés, elle incarne parfaitement l’atmosphère unique du village, entre charme bohème et sophistication discrète.

Trancoso se découvre également à travers des expériences exclusives : promenades à cheval au coucher du soleil, excursions en bateau, dîners intimistes sur la plage et moments de bien-être en pleine nature.

L’identité de la destination puise dans les traditions bahianaises, entre musique, artisanat et gastronomie locale, créant une atmosphère chaleureuse et authentique.