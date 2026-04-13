Florianópolis : entre élégance balnéaire et nature sauvage

Niché sur une péninsule privée face à l’océan, cet hôtel incarne une vision rare du luxe, où nature spectaculaire et sophistication se rencontrent avec harmonie. Chaque villa, indépendante et parfaitement intégrée à la végétation, offre des vues imprenables sur la mer et garantit une intimité absolue.

L’expérience repose sur une personnalisation extrême, avec services dédiés et excursions privées pensées sur mesure pour chaque hôte.

Entre design élégant, atmosphère confidentielle et prestations haut de gamme, Awasi redéfinit l’idée même d’exclusivité.

Un refuge d’exception, conçu pour les voyageurs en quête de tranquillité, de raffinement et d’expériences profondément immersives.