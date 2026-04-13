Florianópolis : entre élégance balnéaire et nature sauvage

Florianópolis : une île aux multiples visages
Reliée au continent par un pont emblématique, Florianópolis dévoile une diversité de paysages rare : plages sauvages, villages de pêcheurs, lagunes paisibles et quartiers contemporains.
Chaque région de l’île possède sa propre identité, entre ambiance bohème chic, esprit surf ou atmosphère résidentielle haut de gamme.
Plages d’exception : entre énergie et sérénité
Avec plus de 40 plages, Florianópolis répond à toutes les envies. Des étendues mythiques comme Praia Mole et Joaquina Beach attirent les amateurs de surf et de vie sociale animée.
À l’inverse, des criques plus confidentielles comme Lagoinha do Leste offrent une expérience plus exclusive, accessible après une randonnée ou par bateau privé.
À l’inverse, des criques plus confidentielles comme Lagoinha do Leste offrent une expérience plus exclusive, accessible après une randonnée ou par bateau privé.
Expériences nautiques : exploration sur mesure
Les eaux cristallines de l’île invitent à une découverte maritime personnalisée : sorties en bateau privé, paddle dans les lagunes ou encore observation des dauphins.
Chaque expérience est pensée dans les moindres détails, privilégiant des itinéraires préservés et des moments hors du temps, loin des flux touristiques.
Chaque expérience est pensée dans les moindres détails, privilégiant des itinéraires préservés et des moments hors du temps, loin des flux touristiques.
Culture et traditions : héritage açorien
L’âme de Florianópolis réside dans ses racines açoriennes, visibles dans l’architecture, les fêtes populaires et l’artisanat.
Dans des villages comme Santo Antônio de Lisboa, les maisons colorées, les ruelles paisibles et les restaurants en bord de mer offrent une immersion authentique dans l’histoire locale.
Dans des villages comme Santo Antônio de Lisboa, les maisons colorées, les ruelles paisibles et les restaurants en bord de mer offrent une immersion authentique dans l’histoire locale.
Nature préservée : entre dunes, lagunes et forêts
L’île abrite des écosystèmes variés, parfaits pour une exploration active et responsable. Les dunes de Joaquina Dunes invitent au sandboard, tandis que la Lagoa da Conceição combine sports nautiques et ambiance décontractée.
Des randonnées guidées permettent également de découvrir une biodiversité riche, entre forêt atlantique et panoramas spectaculaires.
Des randonnées guidées permettent également de découvrir une biodiversité riche, entre forêt atlantique et panoramas spectaculaires.
Hôtels de charme et adresses exclusives
Florianópolis propose une sélection d’hébergements haut de gamme, entre design contemporain et intégration harmonieuse dans la nature.
Focus hôtel : Lk Design
Idéalement situé au cœur de la ville, cet hôtel incarne une élégance contemporaine tournée vers un art de vivre urbain et sophistiqué. Ses chambres exclusives avec vue mer offrent un équilibre parfait entre confort, raffinement et panorama d’exception.
L’établissement dispose également d’une piscine avec vue, véritable espace de détente au-dessus de l’effervescence citadine.
Pensé pour une clientèle exigeante, le LK Design Hotel allie design, service haut de gamme et emplacement privilégié, pour une expérience à la fois dynamique et exclusive.
L’établissement dispose également d’une piscine avec vue, véritable espace de détente au-dessus de l’effervescence citadine.
Pensé pour une clientèle exigeante, le LK Design Hotel allie design, service haut de gamme et emplacement privilégié, pour une expérience à la fois dynamique et exclusive.
Focus hôtel : Awasi Santa Catarina
Niché sur une péninsule privée face à l’océan, cet hôtel incarne une vision rare du luxe, où nature spectaculaire et sophistication se rencontrent avec harmonie. Chaque villa, indépendante et parfaitement intégrée à la végétation, offre des vues imprenables sur la mer et garantit une intimité absolue.
L’expérience repose sur une personnalisation extrême, avec services dédiés et excursions privées pensées sur mesure pour chaque hôte.
Entre design élégant, atmosphère confidentielle et prestations haut de gamme, Awasi redéfinit l’idée même d’exclusivité.
Un refuge d’exception, conçu pour les voyageurs en quête de tranquillité, de raffinement et d’expériences profondément immersives.
L’expérience repose sur une personnalisation extrême, avec services dédiés et excursions privées pensées sur mesure pour chaque hôte.
Entre design élégant, atmosphère confidentielle et prestations haut de gamme, Awasi redéfinit l’idée même d’exclusivité.
Un refuge d’exception, conçu pour les voyageurs en quête de tranquillité, de raffinement et d’expériences profondément immersives.
Gastronomie : l’excellence des huîtres de Florianópolis
Réputée comme la capitale brésilienne de l’huître, Florianópolis offre des produits d’une fraîcheur exceptionnelle, cultivés localement dans des eaux riches et préservées.
Les huîtres, élevées principalement dans la région de Ribeirão da Ilha, se dégustent nature, accompagnées d’une touche de citron, ou sublimées dans des créations gastronomiques raffinées.
Face à la mer, dans des restaurants confidentiels, cette spécialité devient une véritable expérience sensorielle, entre tradition locale et haute cuisine.
Symbole du savoir-faire insulaire, l’huître incarne à elle seule l’élégance simple et authentique de la Destination.
Les huîtres, élevées principalement dans la région de Ribeirão da Ilha, se dégustent nature, accompagnées d’une touche de citron, ou sublimées dans des créations gastronomiques raffinées.
Face à la mer, dans des restaurants confidentiels, cette spécialité devient une véritable expérience sensorielle, entre tradition locale et haute cuisine.
Symbole du savoir-faire insulaire, l’huître incarne à elle seule l’élégance simple et authentique de la Destination.
Tips by Brazil Sensations
• Excursion privée en bateau autour des criques isolées
• Déjeuner gastronomique face au coucher du soleil à Santo Antônio de Lisboa
• Session de sandboard sur les dunes de Joaquina
• Séjour dans un resort exclusif avec vue panoramique sur l’océan
• Déjeuner gastronomique face au coucher du soleil à Santo Antônio de Lisboa
• Session de sandboard sur les dunes de Joaquina
• Séjour dans un resort exclusif avec vue panoramique sur l’océan
Florianópolis s’adresse aux voyageurs en quête d’un équilibre entre nature spectaculaire, élégance balnéaire et expériences sur mesure.
Avec Brazil Sensations, chaque séjour devient une parenthèse exclusive, conçue avec précision et sens du détail.
Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com
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