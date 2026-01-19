TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Búzios : une destination moderne et iconique par Brazil Sensations


À 170 km de Rio de Janeiro, Búzios s’impose comme l’une des stations balnéaires les plus emblématiques du Brésil. Ancien village de pêcheurs devenu rendez vous international, la péninsule séduit par ses plages variées, son architecture singulière, sa gastronomie raffinée et une vie nocturne vibrante.
Brazil Sensations en propose ici un panorama pensé pour les voyageurs en quête d’expériences premium.


Rédigé par Brazil Sensations le Lundi 19 Janvier 2026

CroisiEurope

Brigitte Bardot : l’icône qui qui a mis Búzios sous les projecteurs


En 1964, Brigitte Bardot découvre Búzios, alors paisible village de pêcheurs. Sa présence attire aussitôt les médias et transforme la péninsule en scène internationale.

Depuis, une statue de l’actrice veille sur l’Orla Bardot, face à la mer, comme pour rappeler que parfois il suffit d’une muse pour changer le destin d’un lieu.

Symbole chic et intemporel, Bardot incarne encore aujourd’hui l’esprit libre de Búzios… et prouve qu’un simple séjour peut valoir plus qu’une campagne de publicité.
Statue de Brigitte Bardot © Lorea Bergerot / Brazil Sensations

De Rio à Búzios : un voyage tout proche

À seulement 170 km de Rio, Búzios se rejoint en environ trois heures de route ou en transfert privé. Cette proximité en fait le prolongement idéal d’un séjour carioca : un itinéraire qui marie l’énergie urbaine, la richesse culturelle et le charme balnéaire.

Plages de Búzios : diversité et charme

Avec plus de vingt plages, Búzios offre un éventail rare d’ambiances. Geribá attire les surfeurs et les amateurs de sports nautiques, dans une atmosphère jeune et animée. Ferradura, douce comme son nom, séduit familles et couples avec ses eaux calmes. João Fernandes et João Fernandinho rappellent l’âge d’or des villas et accueillent yachts et restaurants raffinés. Quant à Azeda et Azedinha, accessibles à pied ou en bateau, elles figurent parmi les plus photographiées grâce à leurs eaux turquoise et leur nature préservée...

Hôtels et hôtels boutiques : charme exclusif

Avec son cadre romantique, Búzios séduit les jeunes mariés. Plages secrètes, dîners aux chandelles face à l’océan, balades en bateau au coucher du soleil et hôtels aux services exclusifs — spas privés, attentions sur mesure — composent un décor parfait pour célébrer l’amour.

Búzios : la destination lune de miel par excellence

Avec son cadre romantique, Búzios séduit les jeunes mariés. Plages secrètes, dîners aux chandelles face à l’océan, balades en bateau au coucher du soleil et hôtels aux services exclusifs.

Gastronomie : cosmopolitisme et fruits de mer

La cuisine de Búzios reflète son esprit ouvert sur le monde. Brésil, Méditerranée, France ou Asie, les influences se mêlent autour des fruits de mer — poissons frais, crevettes, poulpes et langoustes — sublimés dans des recettes locales et contemporaines.
Restaurant Madame Bardot © Maria Victoria / Brazil Sensations

Vie nocturne : la Rua das Pedras

À Búzios, la nuit s’anime sur la mythique Rua das Pedras. Restaurants, bars, boutiques et galeries d’art s’y succèdent, offrant une atmosphère festive sans jamais sacrifier le raffinement. Véritable cœur battant de la ville, c’est l’adresse incontournable pour saisir l’énergie moderne de la destination.
Rua das pedras © Lorea Bergerot / Brazil Sensations

Silk Beach Club : élégance avec vue

Perché face à l’océan, le Silk Beach Club offre un panorama spectaculaire. Chic et cosmopolite, c’est l’adresse parfaite pour savourer un après midi ensoleillé ou un coucher de soleil exclusif, accompagné de musique et de cocktails raffinés.
Silk Beach Club © Laura Policastro / Brazil Sensations

Découvrir Búzios autrement

Pour explorer la péninsule avec originalité, Brazil Sensations propose le city tour en bus animé, idéal pour parcourir plages, quartiers et points de vue. Les excursions en buggy ajoutent une touche dynamique, permettant d’atteindre des recoins plus secrets. L’architecture méditerranéenne, avec ses maisons blanches, confère à Búzios une identité élégante et harmonieuse, moderne sans jamais trahir son héritage naturel.

Focus hôtel : Insólito Boutique Hotel & Spa

Face à la plage de Ferradura, l’Insólito Boutique Hotel & Spa incarne l’esprit chic de Búzios. Design contemporain, art, bien être et gastronomie s’y conjuguent pour créer une expérience immersive et exclusive. Une adresse idéale pour les séjours romantiques et premium.
© Insolito Boutique Hotel & Spa

Focus hôtel : Casas Brancas Boutique Hotel & Spa

Véritable icône de Búzios, le Casas Brancas Boutique Hotel & Spa séduit par son architecture méditerranéenne et son bâtiment immaculé, entièrement blanc, qui domine la baie d’Armação. Élégance intemporelle, confort raffiné et service personnalisé s’y conjuguent pour créer une atmosphère sereine. Spa, piscine et panorama exceptionnel en font une adresse idéale.
Casas Brancas Hotel Boutique © Divulgação MCASTUDIO

Tips by Brazil Sensations

Choisissez la plage qui correspond à votre personnalité : animée, sauvage, romantique ou exclusive — à Búzios, chaque plage reflète un état d’esprit. Dis-moi quelle plage tu préfères, je te dirai qui tu es.

Explorez la péninsule en buggy, une manière ludique et originale de se déplacer, idéale pour relier les plages, et sortir des itinéraires classiques.

Immortalisez votre passage à Búzios avec une photo devant la statue de Brigitte Bardot, véritable symbole de l’histoire et de l’élégance intemporelle de la destination.

Profitez des couchers de soleil, offrant des panoramas spectaculaires sur l’océan.

Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com

https://brazilsensations.com

>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG




