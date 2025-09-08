TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations


Entre villes mythiques, nature époustouflante et plages paradisiaques, le Brésil regorge d'expériences à vivre en famille. Grâce à l’expertise du DMC Brazil Sensations, explorez un itinéraire pensé pour petits et grands. Un voyage rythmé par la diversité culturelle, la découverte et le plaisir du farniente.


Rédigé par le Lundi 8 Septembre 2025

Plage de Rio © Brazil Sensations
Plage de Rio © Brazil Sensations
Aerticket

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de Brazil Sensations pour découvrir le Brésil en famille.

Qu’ils soient attirés par l’effervescence des villes, la splendeur des paysages naturels ou la douceur du littoral, vos clients trouveront dans ce pays une incroyable diversité d’expériences, adaptées à tous les profils familiaux.

L’URBAIN BRESILIEN, plongée au cœur du Brésil vibrant et culturel

Jardin botanique à Rio de Janeiro © Rogerio von Kruger © Brazil Sensations
Jardin botanique à Rio de Janeiro © Rogerio von Kruger © Brazil Sensations
Rio de Janeiro
Entre mer et montagne, Rio incarne l’énergie du Brésil avec ses panoramas spectaculaires, sa culture vivante et une atmosphère festive idéale pour toute la famille.

Aquarium : le plus grand d’Amérique du Sud, une visite qui émerveille petits et grands
Découverte ludique du carnaval : essayage de costumes pour une immersion festive
Plages familiales : ambiance paisible à Praia do Leme, loin de la foule
Maracanã : un passage incontournable pour les passionnés de football
Museu do Amanhã : musée futuriste et immersif, idéal pour capter l’attention des enfants
Jardin botanique : havre de paix où l’on peut avoir la chance d’observer de petits singes dans leur habitat naturel

Salvador
Berceau de la culture afro-brésilienne, Salvador séduit par son charme colonial, ses traditions colorées et son ambiance chaleureuse, propice à l’éveil culturel des petits comme des grands.

Cours de cuisine : expérience intimiste et exclusive pour découvrir les saveurs locales
Atelier de percussions : immersion rythmée dans la culture afro-brésilienne
Centre historique : ruelles colorées et ambiance chaleureuse
Spectacle folklorique : une performance haute en couleur qui en met plein les yeux et inspire les petits comme les grands
Maison du Carnaval : découverte interactive de cette fête emblématique

LA NATURE BRÉSILIENNE, un spectacle grandiose à vivre ensemble

Parc des Oiseaux à Foz de Iguaçu © Parque das aves
Parc des Oiseaux à Foz de Iguaçu © Parque das aves
Foz de Iguaçu
Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes d’Iguaçu offrent un spectacle naturel grandiose, parfait pour émerveiller toute la famille.

Parc des oiseaux : immersion fascinante dans la diversité ornithologique
● Excursion en bateau : une aventure magique au plus près des chutes, pour petits explorateurs dès 6 ans

Amazonie
Cœur vert du Brésil, l’Amazonie invite à une immersion douce et éducative dans la plus grande forêt tropicale du monde, entre faune, flore et rencontres locales.

Initiation à la nature : une expérience idéale pour éveiller la curiosité des enfants
Balade en bateau : découverte immersive des paysages uniques
Rencontre des eaux : un phénomène naturel fascinant à observer
Pêche au piranha : une aventure ludique et authentique
Observation des botos : possibilité d’approcher les célèbres dauphins roses des rivières

Pantanal © Pousada Piuval
Pantanal © Pousada Piuval
Pantanal
Moins connu mais fascinant, le Pantanal est un paradis pour l’observation animale, où familles curieuses peuvent découvrir la vie sauvage dans un environnement accessible.

Lodges familiaux : immersion authentique et contact direct avec la nature
Observation de la faune : à la recherche du léopard ou des caïmans
Richesse ornithologique : découverte d’une grande variété d’oiseaux colorés
Balades à cheval : une opportunité immersive offerte par certains hébergements

LE BALNEAIRE BRÉSILIEN, des plages pour rêver, se détendre et explorer en famille

Paraty © Visit Brasil
Paraty © Visit Brasil
Paraty
Ville coloniale bordée de plages et entourée de nature, Paraty charme par sa douceur de vivre et ses activités variées pour les familles en quête d’authenticité.
Centre historique sans voiture : atmosphère paisible et préservée
● Balade en bateau : en groupe ou en privé, selon le budget des familles
Kayak ou randonnée : pour explorer en douceur un cadre naturel exceptionnel
Excursion en forêt : immersion tropicale avec arrêt rafraîchissant à une cascade

Ilha Grande
Île préservée et sans voitures, Ilha Grande séduit par sa nature luxuriante et son atmosphère paisible, parfaite pour une escapade familiale en toute sécurité.

Randonnées accessibles et plages idylliques, parfaites pour toute la famille
Exploration sous-marine possible grâce au snorkeling

Praia do Forte
Station balnéaire conviviale et écoresponsable, Praia do Forte incarne une facette douce et accueillante du littoral brésilien, propice au ressourcement en famille.

Centre TAMAR : un engagement fort pour la protection des tortues marines
Mer peu profonde : un cadre sécurisé et idéal pour les familles avec enfants

UNE AVENTURE SUR MESURE POUR PETITS ET GRANDS

Culture urbaine, merveilles naturelles, plages de rêve : le Brésil offre une diversité unique, idéale pour les voyages en famille. Certains préféreront le rythme effervescent des grandes cités, d'autres la quiétude d’une nature grandiose ou encore les plaisirs balnéaires d’un littoral généreux. Avec Brazil Sensations, vous avez la liberté de construire des itinéraires sur mesure, en combinant deux ou trois facettes du pays selon le profil et les envies de vos clients. Une promesse d’évasion personnalisée, encadrée avec soin, pour des souvenirs familiaux durables et authentiques.

Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations

Lola Lépine
Directrice Commercial et Marketing, Marché Europe
+31 6 21 51 22 65
Lola.lepine@brazilsensations.com

https://brazilsensations.com

facebook instagram instagram


>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG




Lu 269 fois

Tags : Brazil Sensations
Notez

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable
Longtemps associée à ses lagons turquoises et à ses plages paradisiaques, la destination Tahiti Et...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations

Travel One Portugal - Madère célèbre ses 25 ans à l’IFTM Top Resa 2025 à Paris

IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
AirMaG

AirMaG

Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest

Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
HotelMaG

Hébergement

B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

B&amp;B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement
La Travel Tech

La Travel Tech

TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange

TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpine Collection s'implante en Suisse

Alpine Collection s'implante en Suisse
Partez en France

Partez en France

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Production

Production

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026
Transport

Transport

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias