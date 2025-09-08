Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de Brazil Sensations pour découvrir le Brésil en famille.
Qu’ils soient attirés par l’effervescence des villes, la splendeur des paysages naturels ou la douceur du littoral, vos clients trouveront dans ce pays une incroyable diversité d’expériences, adaptées à tous les profils familiaux.
L’URBAIN BRESILIEN, plongée au cœur du Brésil vibrant et culturel
Rio de Janeiro
Entre mer et montagne, Rio incarne l’énergie du Brésil avec ses panoramas spectaculaires, sa culture vivante et une atmosphère festive idéale pour toute la famille.
● Aquarium : le plus grand d’Amérique du Sud, une visite qui émerveille petits et grands
● Découverte ludique du carnaval : essayage de costumes pour une immersion festive
● Plages familiales : ambiance paisible à Praia do Leme, loin de la foule
● Maracanã : un passage incontournable pour les passionnés de football
● Museu do Amanhã : musée futuriste et immersif, idéal pour capter l’attention des enfants
● Jardin botanique : havre de paix où l’on peut avoir la chance d’observer de petits singes dans leur habitat naturel
Salvador
Berceau de la culture afro-brésilienne, Salvador séduit par son charme colonial, ses traditions colorées et son ambiance chaleureuse, propice à l’éveil culturel des petits comme des grands.
● Cours de cuisine : expérience intimiste et exclusive pour découvrir les saveurs locales
● Atelier de percussions : immersion rythmée dans la culture afro-brésilienne
● Centre historique : ruelles colorées et ambiance chaleureuse
● Spectacle folklorique : une performance haute en couleur qui en met plein les yeux et inspire les petits comme les grands
● Maison du Carnaval : découverte interactive de cette fête emblématique
LA NATURE BRÉSILIENNE, un spectacle grandiose à vivre ensemble
Foz de Iguaçu
Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes d’Iguaçu offrent un spectacle naturel grandiose, parfait pour émerveiller toute la famille.
● Parc des oiseaux : immersion fascinante dans la diversité ornithologique
Amazonie
Cœur vert du Brésil, l’Amazonie invite à une immersion douce et éducative dans la plus grande forêt tropicale du monde, entre faune, flore et rencontres locales.
● Initiation à la nature : une expérience idéale pour éveiller la curiosité des enfants
● Balade en bateau : découverte immersive des paysages uniques
● Rencontre des eaux : un phénomène naturel fascinant à observer
● Pêche au piranha : une aventure ludique et authentique
● Observation des botos : possibilité d’approcher les célèbres dauphins roses des rivières
Pantanal
Moins connu mais fascinant, le Pantanal est un paradis pour l’observation animale, où familles curieuses peuvent découvrir la vie sauvage dans un environnement accessible.
● Lodges familiaux : immersion authentique et contact direct avec la nature
● Observation de la faune : à la recherche du léopard ou des caïmans
● Richesse ornithologique : découverte d’une grande variété d’oiseaux colorés
● Balades à cheval : une opportunité immersive offerte par certains hébergements
LE BALNEAIRE BRÉSILIEN, des plages pour rêver, se détendre et explorer en famille
Paraty
Ville coloniale bordée de plages et entourée de nature, Paraty charme par sa douceur de vivre et ses activités variées pour les familles en quête d’authenticité.
● Kayak ou randonnée : pour explorer en douceur un cadre naturel exceptionnel
● Excursion en forêt : immersion tropicale avec arrêt rafraîchissant à une cascade
Ilha Grande
Île préservée et sans voitures, Ilha Grande séduit par sa nature luxuriante et son atmosphère paisible, parfaite pour une escapade familiale en toute sécurité.
● Randonnées accessibles et plages idylliques, parfaites pour toute la famille
● Exploration sous-marine possible grâce au snorkeling
Praia do Forte
Station balnéaire conviviale et écoresponsable, Praia do Forte incarne une facette douce et accueillante du littoral brésilien, propice au ressourcement en famille.
● Centre TAMAR : un engagement fort pour la protection des tortues marines
● Mer peu profonde : un cadre sécurisé et idéal pour les familles avec enfants
● Centre historique sans voiture : atmosphère paisible et préservée● Balade en bateau : en groupe ou en privé, selon le budget des familles
UNE AVENTURE SUR MESURE POUR PETITS ET GRANDS
Culture urbaine, merveilles naturelles, plages de rêve : le Brésil offre une diversité unique, idéale pour les voyages en famille. Certains préféreront le rythme effervescent des grandes cités, d'autres la quiétude d’une nature grandiose ou encore les plaisirs balnéaires d’un littoral généreux. Avec Brazil Sensations, vous avez la liberté de construire des itinéraires sur mesure, en combinant deux ou trois facettes du pays selon le profil et les envies de vos clients. Une promesse d’évasion personnalisée, encadrée avec soin, pour des souvenirs familiaux durables et authentiques.
Lola Lépine
Directrice Commercial et Marketing, Marché Europe
+31 6 21 51 22 65
Lola.lepine@brazilsensations.com
https://brazilsensations.com
>> Brazil Sensations dans l'Annuaire DESTIMAG
