Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations

Parc des oiseaux :

● Excursion en bateau : une aventure magique au plus près des chutes, pour petits explorateurs dès 6 ans

Initiation à la nature :

Balade en bateau :

Rencontre des eaux :

Pêche au piranha :

Observation des botos :

Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes d’Iguaçu offrent un spectacle naturel grandiose, parfait pour émerveiller toute la famille.immersion fascinante dans la diversité ornithologiqueCœur vert du Brésil, l’Amazonie invite à une immersion douce et éducative dans la plus grande forêt tropicale du monde, entre faune, flore et rencontres locales.une expérience idéale pour éveiller la curiosité des enfantsdécouverte immersive des paysages uniquesun phénomène naturel fascinant à observerune aventure ludique et authentiquepossibilité d’approcher les célèbres dauphins roses des rivières