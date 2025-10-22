Las Vegas : Air France lance un vol direct vers capitale du jeu

Horaire des vols (en heure locale) :

• AF56 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h40, arrivée à Las Vegas à 15h35.

• AF57 : départ de Las Vegas à 17h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h05 le lendemain.



Las Vegas sera la 19e destination d’Air France aux Etats-Unis et la 26e en Amérique du Nord,.



Las Vegas est également desservie toute l’année par KLM, avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires depuis Amsterdam-Schiphol.