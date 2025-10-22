TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Las Vegas : Air France lance un vol direct vers capitale du jeu

à compter du 15 avril 2026


Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à Las Vegas à compter du 15 avril 2026. La ligne sera assurée à raison de 3 vols directs par semaine en Airbus A350-900.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

Las Vegas : Air France lance un vol direct vers capitale du jeu - Depositphotos.com Auteur pinkcandy
Las Vegas : Air France lance un vol direct vers capitale du jeu - Depositphotos.com Auteur pinkcandy
Air France vient de dévoiler la première nouveauté de son programme de vol pour la saison été 2026 (avril – octobre 2026).

A compter du 15 avril prochain, la compagnie proposera une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Las Vegas (Nevada), assurée 3 fois par semaine les lundis, mercredis et samedis.

Les vols seront effectués en Airbus A350-900.

Air France : Las Vegas desservie 3 fois par semaine

Horaire des vols (en heure locale) :
• AF56 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h40, arrivée à Las Vegas à 15h35.
• AF57 : départ de Las Vegas à 17h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h05 le lendemain.

Las Vegas sera la 19e destination d’Air France aux Etats-Unis et la 26e en Amérique du Nord,.

Las Vegas est également desservie toute l’année par KLM, avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires depuis Amsterdam-Schiphol.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias