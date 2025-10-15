Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier - Photo Eliot Blondet Air France
À partir d’octobre 2025, Air France enrichit son expérience culinaire à bord en confiant la création de ses desserts Business long-courrier au chef Yann Couvreur.
Cinq nouvelles pâtisseries inédites seront proposées progressivement sur les six prochains mois, célébrant le savoir-faire français et la gastronomie de voyage haut de gamme.
Pour cette première collaboration, le chef signe cinq créations exclusives destinées aux passagers de la cabine Business sur les vols long-courriers au départ de Paris. Parmi elles : un entremets biscuit croquant, ganache et mousse au chocolat noir intense, ou encore un entremets biscuit croustillant, mousse à l’amande et confit de poire.
Une collaboration inédite entre Yann Couvreur et Air France
Yann Couvreur revendique une approche « simple et authentique » : « Je veux faire voyager les produits du terroir français et faire découvrir mes créations avec exigence aux clients d’Air France », déclare-t-il. Ces desserts raffinés seront introduits progressivement à bord sur une période de six mois.
Né à Paris, Yann Couvreur s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Après des débuts remarqués au Trianon Palace de Versailles auprès du chef Alain Dutournier, il a exercé au Carré des Feuillants, au Park Hyatt Paris Vendôme et à l’Eden Rock à Saint-Barthélemy, où il développe sa première ligne de desserts.
De retour dans la capitale, il poursuit son parcours dans les hôtels Burgundy et Prince de Galles, avant d’ouvrir en 2015 sa première pâtisserie dans le quartier Goncourt, symbole de son attachement à Paris.
Aujourd’hui, Yann Couvreur Pâtisserie compte près de douze boutiques en France et poursuit son expansion à l’international, avec des établissements à Dubaï, Riyadh, Doha, Abu Dhabi et Miami.
