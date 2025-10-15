Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale

La Norvège continue de séduire les voyageurs du monde entier et particulièrement les Américains.
Face à cet engouement croissant, la compagnie aérienne Icelandair a signé un protocole d’accord avec Fjord Norway, l’organisme en charge de la promotion touristique de la Norvège de l’Ouest.
L’objectif est d'attirer davantage de touristes internationaux vers cette région emblématique, réputée pour ses fjords spectaculaires et sa nature préservée.
La signature, officialisée le 7 octobre, marque le début d’une coopération renforcée en matière de marketing et de visibilité de la Norvège occidentale sur les principaux marchés d’Icelandair.
Ensemble, les deux partenaires mèneront des actions conjointes auprès des voyagistes, des agents de voyages et des médias afin de mieux positionner la destination sur la scène internationale.
Norvège : une alliance stratégique pour booster le tourisme
La Norvège a accueilli 5,6 millions de touristes en 2024, une fréquentation largement portée par la région de l’Ouest.
À Bergen, deuxième ville du pays, le nombre de voyageurs a bondi de 26,4 % en un an, une croissance tirée à 55 % par le marché nord-américain, à 30 % par l’Asie et à 15 % par l’Europe.
Pour accompagner cette dynamique, Icelandair renforcera sa ligne vers Bergen dès avril 2026. Le nouvel Airbus A321LR sera déployé sur plusieurs vols, augmentant la capacité de 27 sièges par rotation.
Stein Ove Rolland, PDG de Fjord Norway, souligne l’importance de cette alliance, "Icelandair dessert plus de 15 destinations aux États-Unis via Reykjavik, offrant un moyen rapide et confortable de rejoindre Bergen. Ensemble, nous mettrons en avant les expériences et les lieux emblématiques de la région."
Cette collaboration intervient dans un contexte symbolique, 2025 marquera le bicentenaire de la première émigration norvégienne vers l’Amérique, rappelant les liens historiques forts entre les deux continents.
