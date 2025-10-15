TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale

Un partenariat pour attirer les voyageurs du monde entier


Face à la montée en puissance du tourisme en Norvège, notamment en provenance d’Amérique du Nord, Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la région de l’Ouest du pays. Ce partenariat stratégique, officialisé le 7 octobre, vise à renforcer la visibilité de la destination et à soutenir la hausse du trafic vers Bergen.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale - Depositphotos @fokkebok
Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale - Depositphotos @fokkebok
Aerticket
La Norvège continue de séduire les voyageurs du monde entier et particulièrement les Américains.

Face à cet engouement croissant, la compagnie aérienne Icelandair a signé un protocole d’accord avec Fjord Norway, l’organisme en charge de la promotion touristique de la Norvège de l’Ouest.

L’objectif est d'attirer davantage de touristes internationaux vers cette région emblématique, réputée pour ses fjords spectaculaires et sa nature préservée.

La signature, officialisée le 7 octobre, marque le début d’une coopération renforcée en matière de marketing et de visibilité de la Norvège occidentale sur les principaux marchés d’Icelandair.

Ensemble, les deux partenaires mèneront des actions conjointes auprès des voyagistes, des agents de voyages et des médias afin de mieux positionner la destination sur la scène internationale.

A lire aussi : Icelandair : 828 000 passagers transportés et des chiffres en hausse

Norvège : une alliance stratégique pour booster le tourisme

Autres articles
La Norvège a accueilli 5,6 millions de touristes en 2024, une fréquentation largement portée par la région de l’Ouest.

À Bergen, deuxième ville du pays, le nombre de voyageurs a bondi de 26,4 % en un an, une croissance tirée à 55 % par le marché nord-américain, à 30 % par l’Asie et à 15 % par l’Europe.

Pour accompagner cette dynamique, Icelandair renforcera sa ligne vers Bergen dès avril 2026. Le nouvel Airbus A321LR sera déployé sur plusieurs vols, augmentant la capacité de 27 sièges par rotation.

Stein Ove Rolland, PDG de Fjord Norway, souligne l’importance de cette alliance, "Icelandair dessert plus de 15 destinations aux États-Unis via Reykjavik, offrant un moyen rapide et confortable de rejoindre Bergen. Ensemble, nous mettrons en avant les expériences et les lieux emblématiques de la région."

Cette collaboration intervient dans un contexte symbolique, 2025 marquera le bicentenaire de la première émigration norvégienne vers l’Amérique, rappelant les liens historiques forts entre les deux continents.


Lu 195 fois

Tags : icelandair, norvege
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne
À quelques kilomètres au nord-ouest de Vienne se dresse l’abbaye de Klosterneuburg (Stift...
Assur-Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

Taxation des aides aux vacances : le gouvernement revient à la charge ! [ABO]

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
AirMaG

AirMaG

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis
Partez en France

Partez en France

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias