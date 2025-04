Hurtigruten dévoile le design de son navire écoresponsable

Après plusieurs mois d’essais et de simulations numériques, le design du navire a été modifié : il est désormais plus long (+8 mètres), plus large et plus stable, avec un pont en moins pour réduire sa hauteur.



Ces ajustements permettent d’améliorer sa performance énergétique tout en garantissant une meilleure stabilité en mer.



" Nous apprenons beaucoup grâce à ces tests, et nous constatons désormais que bon nombre des objectifs ambitieux de ce projet peuvent aussi être concrétisés dans la pratique ", déclare Gerry Larsson-Fedde, Chief Operating Officer chez Hurtigruten.



Avec une réduction de consommation d’énergie de 40 à 50 % par rapport aux navires actuels, Sea Zero pourra fonctionner grâce à des batteries rechargeables dans des ports clés, ce qui permettra des traversées sans émission en conditions météorologiques normales.



" Avec la diminution de la consommation d’énergie que nous visons, il devient réaliste d’installer un système de batteries suffisamment puissant pour permettre au navire de naviguer entre les ports de recharge ", explique Trond Johnsen, chef de projet Sea Zero.