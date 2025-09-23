Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly" [ABO]

Le Portugal, le Maroc ou la Tunisie ont très bien fonctionné cet été.



Puis de nouvelles destinations ont aussi émergé, comme l'Albanie. Nous avons nous aussi observé l'engouement autour de ce pays. Une belle dynamique que nous retrouvons également sur des villes comme Milan ou Prague

Clairement, ce réseau sera un challenge. Nous voulons grandir sur les destinations plutôt lointaines.



Un des objectifs sera de proposer à nos clients tout un panel de pays estampillés soleil d'hiver, afin de désaisonnaliser notre offre et de générer de la croissance même en hiver.



Nous ouvrons beaucoup de vols entre la province et le Maroc, en basant des avions à Marrakech et Agadir. Nous allons proposer, toujours depuis les régions de France, des lignes vers l'Égypte, le Cap-Vert, voire l'Arabie Saoudite,

Un dynamisme qui se retrouve donc sur les destinations loisirs et les city break.," nous explique Julien Mallard.Les lecteurs assidus de TourMaG.com savent queDes destinations qui seront l'un des défis de l'hiver à venir, pour remplir le programme et occuper la flotte en basse saison." annonce le responsable.