Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly" [ABO]

Le recrutement dans le groupe Air France ressemble à une annonce sur Home Exchange.
Celui qui a occupé le poste de directeur commercial de Transavia France pendant huit ans a pris ses quartiers à New York, où il a pris la direction générale d'Air France-KLM pour l'Amérique du Nord.
Son remplaçant, Julien Mallard, passé par Air France a vécu quelques année, dans la grosse pomme.
Le spécialiste de l'acquisition client et du marketing digital débarque dans une compagnie en pleine mutation, qui devra relever le défi de s'approprier sa résidence principale, qu'elle occupera seule à partir du 29 mars 2025.
Air France quittera définitivement Orly à cette date, laissant Transavia seule dans les lieux. Avant de s'intéresser à cette transition historique, faisons un point sur les semaines passées.
"Nous sommes encore sur une année marquée par une forte croissance pour la compagnie, aussi bien sur l'hiver que sur l'été.
Sur la pointe de la période estivale, nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu, dans un marché qui était modérément dynamique. Nous affichions une offre en croissance de 14 % et, en face, nous avons eu une croissance du nombre de passagers de 14 %.
Nous avons maintenu notre taux de remplissage", se félicite le nouveau venu.
Transavia : "nous voulons grandir sur les destinations plutôt lointaines"
Un dynamisme qui se retrouve donc sur les destinations loisirs et les city break.
"Le Portugal, le Maroc ou la Tunisie ont très bien fonctionné cet été.
Puis de nouvelles destinations ont aussi émergé, comme l'Albanie. Nous avons nous aussi observé l'engouement autour de ce pays. Une belle dynamique que nous retrouvons également sur des villes comme Milan ou Prague," nous explique Julien Mallard.
Les lecteurs assidus de TourMaG.com savent que Transavia a aussi développé un réseau moyen-courrier, à la frontière du long-courrier, avec des destinations comme le Sénégal ou Dubaï.
A lire : Transavia : l'Arabie Saoudite dans la ligne de mire ?
Des destinations qui seront l'un des défis de l'hiver à venir, pour remplir le programme et occuper la flotte en basse saison.
"Clairement, ce réseau sera un challenge. Nous voulons grandir sur les destinations plutôt lointaines.
Un des objectifs sera de proposer à nos clients tout un panel de pays estampillés soleil d'hiver, afin de désaisonnaliser notre offre et de générer de la croissance même en hiver.
Nous ouvrons beaucoup de vols entre la province et le Maroc, en basant des avions à Marrakech et Agadir. Nous allons proposer, toujours depuis les régions de France, des lignes vers l'Égypte, le Cap-Vert, voire l'Arabie Saoudite," annonce le responsable.
Transavia : l'Arabie saoudite programmée depuis la province
La low cost du groupe Air France, qui a reçu son 20e Airbus, est toujours marquée par la transition de sa flotte.
Celle-ci sera composée exclusivement d'avions construits en Europe d'ici 2030. Actuellement, elle possède 88 appareils dans son parc. Une flotte conséquente qu'il faut aussi occuper en basse saison.
En tout, 34 nouvelles destinations seront proposées dès l'hiver prochain.
L'enjeu premier sera donc de remplir cette abondance de sièges à Paris et ailleurs. Dans un climat politique et économique peu propice à la dépense, les compagnies en France se livrent une véritable guerre des prix afin de remplir les appareils, face à un attentisme général.
"Nous avons une offre en hausse de 19%, pour l'hiver 2025.
Nous observons une tendance depuis cet été, qui va sûrement s'accentuer à l’automne et en hiver : les réservations sont plus tardives qu'auparavant. Nous ressentons aussi une recherche de bons plans, avec des départs en milieu de semaine.
Nous nous adaptons et proposons toute une gamme tarifaire qui permet de répondre à tous les budgets. Au printemps dernier, nous avons lancé une offre Smart incluant un bagage cabine.
Nous travaillons également sur le long terme pour proposer des prix et des actions promotionnelles afin de stimuler la demande, et sur le court terme, nous nous assurons d'être compétitifs vis-à-vis de la concurrence," raconte Julien Mallard, responsable commercial de Transavia France.
Transavia : "nous allons opérer plus de la moitié de l'offre au départ d'Orly"
Une fois cette bataille remportée, Transavia pourra basculer sur sa grande révolution.
"Le départ d'Air France de l'aéroport d'Orly sera une étape supplémentaire dans la croissance de la compagnie, qui s'est fortement accélérée depuis deux ou trois ans.
À l'été 2026, nous allons opérer plus de la moitié de l'offre au départ d'Orly. Cette croissance va se faire selon trois axes.
À commencer par le réseau domestique : nous allons reprendre les lignes vers Toulouse, Marseille et Nice. Nous allons ensuite accentuer notre offre vers certaines destinations européennes, avec une hausse des fréquences sur les liaisons courtes.
Enfin, nous allons ouvrir de nouvelles routes, comme Sarajevo, ou des destinations plus loisirs comme Araxos ou Burgas," nous dévoile le responsable.
Ainsi, jusqu'à huit vols par jour seront proposés sur Toulouse et Nice, puis deux sur Marseille, en s'adaptant aux clientèles pour offrir une offre permettant l’aller-retour dans la journée, à des fins business.
Sans délaisser une clientèle loisirs qui souhaitera profiter de ces villes du sud de la France.
"Nous avons construit un programme sur ces lignes cohérent avec les changements et les tendances observés durant la crise sanitaire, c'est-à-dire une demande plus faible qu'avant le Covid.
Le gros de notre croissance se fera sur Orly. Pour l'été 2026, nous n'envisageons pas l'ouverture de nouvelles bases," estime-t-il.
Transavia : "maintenir la rentabilité dans les années à venir"
Si tout semble aller pour le mieux pour une compagnie qui a renoué avec la rentabilité opérationnelle, un petit caillou s’est glissé dans la chaussure.
"La TSBA a eu un impact sur la demande, puisque le prix a augmenté au final pour le consommateur.
Si l’on se compare à d'autres points de départ européens, l’impact de la TSBA est assez clair : cela a pesé sur l'état de la demande. Nous allons suivre les débats. Notre position est claire : nous souhaitons un environnement concurrentiel aligné entre tous les pays européens," souligne Julien Mallard.
Finalement, cette nomination n'est pas une rupture dans l'histoire de la compagnie.
D'ailleurs, pour ce spécialiste de l'acquisition client, il n'est pas question d'opérer une révolution sur cette thématique, alors même que Transavia fait office de pionnière sur le sujet, à en croire le principal intéressé.
"Les équipes ont fait un énorme travail sur la partie acquisition digitale, notamment sur la capacité à relier les investissements médias avec les besoins business.
Je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans l'industrie et d'ailleurs, le staff a été primé pour cela.
Nous allons continuer dans cette voie, avec pour objectif de maintenir la rentabilité. C’est le défi qui nous a été fixé pour les années à venir," a conclu l'ancien d'Air France.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
