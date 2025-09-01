TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Transavia France : Julien Mallard nommé directeur général adjoint commercial

il succède à Nicolas Hénin


Julien Mallard est nommé Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France. Nicolas Hénin, qui occupait ce poste depuis 2017, rejoint quant à lui le marché Amérique du Nord d’Air France-KLM pour en devenir le Directeur Général.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Transavia France : Julien Mallard nommé directeur général adjoint commercial - Photo Transavia
Julien Mallard succède à Nicolas Hénin au poste de Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France.

Diplômé de SUPAERO, Julien Mallard débute sa carrière en 2006 chez Air France comme analyste de vol.

Après sept ans au Revenue Management, où il devient Directeur Inventaire pour l’Asie, il rejoint la Direction du Programme des vols, en charge des programmes long-courriers, puis court et moyen-courriers.

En 2019, il prend la responsabilité des équipes Acquisition, Média et CRM au Marketing Digital. Expatrié à New York en 2021, il quitte Air France, rejoint une agence de conseil et devient Directeur Conseil en marketing digital. Cette expérience lui permet de travailler auprès de clients variés issus de différents secteurs comme le luxe ou encore la grande consommation.

Julien Mallard est entré chez Air France en 2006

De retour en France en 2024, Julien Mallard réintègre la Direction Marketing du groupe Air France–KLM, où il pilote des projets stratégiques autour de la donnée client et des partenariats non-aériens.

La Direction Commerciale de Transavia France comprend le Programme des vols, le Revenue Management, les Ventes, l’Expérience Client, le Digital et le Marketing.

Tags : air france, transavia
