Transavia : l'Arabie Saoudite dans la ligne de mire ? 🔑

TourMaG : Il y a presque un mois, le Maroc connaissait une tragédie. Quel est le comportement des voyageurs français ?



Nicolas Henin : C'est une destination importante pour nous et tout simplement notre premier marché.



Nous avons eu dans les sept premiers jours qui ont suivi beaucoup d'annulations, puis un ralentissement très fort des nouvelles réservations, jusqu'à - 40%. Dix jours après ce tragique évènement, la demande est revenue à ses niveaux habituels.



Le 2 octobre, nous affichons des niveaux de réservation qui sont les mêmes que par le passé, avant le séisme. Alors que nous attendions une reprise plus lente, de l'ordre de 2 à 3 mois. Le retour à la normale a été plus rapide que prévu.



Les voyageurs se sont rendu compte que les infrastructures touristiques ont été assez peu touchées, puis Marrakech est une destination importante pour les Français.



Je dois reconnaitre que nous avons été un peu inquiets mais nous allons retrouver des niveaux normaux pour la Toussaint.



TourMaG : Continuons sur les mauvaises nouvelles et évoquons la taxe des grands aéroports. Comment avez-vous reçu la nouvelle et allez-vous répercuter cette taxe ?



Nicolas Henin : Très clairement, la taxe va être répercutée aux compagnies aériennes.



Les aéroports prennent rarement sur leurs marges et font payer les transporteurs. Après, je ne sais pas si nous allons le répercuter au client final, cela va dépendre de plein de facteurs. Une chose est sûre, nous allons l'intégrer à nos coûts.



C'est une décision néfaste qui va nous pénaliser dans nos investissements, notamment dans la décarbonation, pour le renouvèlement de la flotte. De plus, cela entraine une distorsion de concurrence, dont nous n'avons pas besoin.



Le gouvernement va taxer Roissy et Orly, où sont basés principalement des compagnies françaises, quand d'autres bases ne sont pas taxées et accueillent des low cost françaises.



Ce biais de concurrence est difficile à avaler, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Je ne peux pas imaginer que le gouvernement voulait pénaliser les compagnies françaises, mais ce sera l'effet de cette loi.



TourMaG : Pourriez-vous alléger le programme sur Orly, pour ajouter des vols depuis d'autres aéroports ?



Nicolas Henin : Non, Orly représente 80% de notre activité. C'est notre base, le lieu de notre siège.



Nous sommes un peu captifs de cet aéroport et ne pouvons pas dire que demain, on déménage à Beauvais. Nous avons un peu plus de marge de manœuvre depuis les aéroports de province, mais Orly restera notre base principale.