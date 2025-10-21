TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Celebrity Xcel (RCCL) s’apprête à quitter Saint-Nazaire

Le cinquième navire de la série Edge


Construit aux Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Xcel symbolise la montée en gamme de Celebrity Cruises, marque premium de RCCL. Long de 326.5 mètres, il sera livré jeudi 23 octobre à Saint-Nazaire avant de rejoindre Fort Lauderdale pour sa première saison.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

Le navire embarquera 3.260 passagers et 1.416 membres d’équipage, pour une expérience centrée sur le bien-être, la gastronomie et le divertissement.@Celebrity Cruises
Dernier né de la série Edge, lancée en 2018, le Celebrity Xcel s’apprête à quitter Saint-Nazaire.

Avec ses 21 ponts, sa plateforme "Magic Carpet" orange emblématique, ses cabines à véranda et sa proue inversée hydrodynamique, le paquebot pousse plus loin le concept d’élégance contemporaine qui a fait le succès de la marque.

Sa propulsion intègre désormais le méthanol. Le navire embarquera 3 260 passagers et 1 416 membres d’équipage, pour une expérience centrée sur le bien-être, la gastronomie et le divertissement.

Trois spectacles inédits, des soirées immersives et le tout premier "Celebrity Flagship store" viendront enrichir l’expérience à bord.

Le Celebrity Xcel baptisé en Floride le 16 novembre

Sa marraine, la cheffe brésilienne Janaína Torres, élue Meilleure Cheffe Femme au Monde en 2024, baptisera le navire de la compagnie Celebrity Cruises le 16 novembre à Fort Lauderdale.

Le Celebrity Xcel proposera ensuite des croisières de sept nuits entre les Bahamas, le Mexique, les îles Caïmans et les Antilles, avant de rejoindre la Méditerranée à l’été 2026.

Symbole de continuité industrielle, la première tôle de son jumeau Edge 6 sera découpée le même jour à Saint-Nazaire.

Tags : celebrity cruises, croisieres
