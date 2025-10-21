Le Celebrity Xcel (RCCL) s’apprête à quitter Saint-Nazaire

Le navire embarquera 3.260 passagers et 1.416 membres d’équipage, pour une expérience centrée sur le bien-être, la gastronomie et le divertissement.@Celebrity Cruises
Dernier né de la série Edge, lancée en 2018, le Celebrity Xcel s’apprête à quitter Saint-Nazaire.
Avec ses 21 ponts, sa plateforme "Magic Carpet" orange emblématique, ses cabines à véranda et sa proue inversée hydrodynamique, le paquebot pousse plus loin le concept d’élégance contemporaine qui a fait le succès de la marque.
Sa propulsion intègre désormais le méthanol. Le navire embarquera 3 260 passagers et 1 416 membres d’équipage, pour une expérience centrée sur le bien-être, la gastronomie et le divertissement.
Trois spectacles inédits, des soirées immersives et le tout premier "Celebrity Flagship store" viendront enrichir l’expérience à bord.
Avec ses 21 ponts, sa plateforme "Magic Carpet" orange emblématique, ses cabines à véranda et sa proue inversée hydrodynamique, le paquebot pousse plus loin le concept d’élégance contemporaine qui a fait le succès de la marque.
Sa propulsion intègre désormais le méthanol. Le navire embarquera 3 260 passagers et 1 416 membres d’équipage, pour une expérience centrée sur le bien-être, la gastronomie et le divertissement.
Trois spectacles inédits, des soirées immersives et le tout premier "Celebrity Flagship store" viendront enrichir l’expérience à bord.
Le Celebrity Xcel baptisé en Floride le 16 novembre
Autres articles
-
HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires
-
CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes
-
Cap Croisières Voyages prépare un automne animé avant son grand salon 2026 [ABO]
-
Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission
-
Ocean Cay : la Fondation MSC partage son savoir-faire en restauration marine
Sa marraine, la cheffe brésilienne Janaína Torres, élue Meilleure Cheffe Femme au Monde en 2024, baptisera le navire de la compagnie Celebrity Cruises le 16 novembre à Fort Lauderdale.
Le Celebrity Xcel proposera ensuite des croisières de sept nuits entre les Bahamas, le Mexique, les îles Caïmans et les Antilles, avant de rejoindre la Méditerranée à l’été 2026.
Symbole de continuité industrielle, la première tôle de son jumeau Edge 6 sera découpée le même jour à Saint-Nazaire.
Le Celebrity Xcel proposera ensuite des croisières de sept nuits entre les Bahamas, le Mexique, les îles Caïmans et les Antilles, avant de rejoindre la Méditerranée à l’été 2026.
Symbole de continuité industrielle, la première tôle de son jumeau Edge 6 sera découpée le même jour à Saint-Nazaire.