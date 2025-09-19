Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Il naviguera cet été en Méditerranée

Le futur fleuron de Celebrity Cruises a franchi une étape clé : le Celebrity Xcel a achevé avec succès ses premiers essais en mer au large de Saint-Nazaire. Sa mise en service est prévue en novembre prochain.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 22 Septembre 2025

Lu 132 fois