Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Il naviguera cet été en Méditerranée


Le futur fleuron de Celebrity Cruises a franchi une étape clé : le Celebrity Xcel a achevé avec succès ses premiers essais en mer au large de Saint-Nazaire. Sa mise en service est prévue en novembre prochain.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Après sa première saison dans les Caraïbes, le Celebrity Xcel, propulsé au gaz liquéfié naturel rejoindra l’Europe à l’été 2026 @Celebrity Cruises
Construit aux Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Xcel, paquebot de 140 600 tonnes, a mené une série de tests de manœuvrabilité et de performances opérationnelles en baie de Biscaye, sous la direction du capitaine Kyriakos « Kirk » Matragkas, le 13 septembre dernier.

Cinquième unité de la classe Edge, il s’apprête désormais à accueillir ses premiers passagers dès novembre, au départ de Fort Lauderdale, pour des croisières de sept nuits dans les Bahamas, au Mexique, aux îles Caïmans, à Puerto Plata, Saint-Thomas et Saint-Martin.

Celebrity Xcel : cap sur la Méditerranée en 2026

Après sa première saison dans les Caraïbes, le navire propulsé au gaz liquéfié naturel (GNL) rejoindra l’Europe à l’été 2026 pour des itinéraires de 7 à 11 nuits au départ de Barcelone et Athènes (Le Pirée), incluant notamment de nouvelles escales comme Madère.

À bord, plusieurs espaces inédits sont annoncés, dont « The Bazaar », un salon multi-niveaux et sensoriel inspiré des destinations visitées, et « Spice », un nouveau lieu de restauration décontractée aux saveurs évolutives selon les escales.

Un sixième navire de la classe Edge doit rejoindre la flotte en 2028.

