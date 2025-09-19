Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Après sa première saison dans les Caraïbes, le Celebrity Xcel, propulsé au gaz liquéfié naturel rejoindra l’Europe à l’été 2026 @Celebrity Cruises
Construit aux Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Xcel, paquebot de 140 600 tonnes, a mené une série de tests de manœuvrabilité et de performances opérationnelles en baie de Biscaye, sous la direction du capitaine Kyriakos « Kirk » Matragkas, le 13 septembre dernier.
Cinquième unité de la classe Edge, il s’apprête désormais à accueillir ses premiers passagers dès novembre, au départ de Fort Lauderdale, pour des croisières de sept nuits dans les Bahamas, au Mexique, aux îles Caïmans, à Puerto Plata, Saint-Thomas et Saint-Martin.
Lire aussi : Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité à la rentrée
Celebrity Xcel : cap sur la Méditerranée en 2026
Après sa première saison dans les Caraïbes, le navire propulsé au gaz liquéfié naturel (GNL) rejoindra l’Europe à l’été 2026 pour des itinéraires de 7 à 11 nuits au départ de Barcelone et Athènes (Le Pirée), incluant notamment de nouvelles escales comme Madère.
À bord, plusieurs espaces inédits sont annoncés, dont « The Bazaar », un salon multi-niveaux et sensoriel inspiré des destinations visitées, et « Spice », un nouveau lieu de restauration décontractée aux saveurs évolutives selon les escales.
Un sixième navire de la classe Edge doit rejoindre la flotte en 2028.
