Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?

Entre novembre 2025 et mars 2026, Air France assurera près de 800 vols quotidiens à travers le monde, dont 87 destinations long-courrier. La capacité globale en sièges kilomètres offerts progressera de 3 % par rapport à l’hiver précédent. Deux nouvelles liaisons directes seront inaugurées :
Paris–Phuket (Thaïlande), jusqu’à trois vols hebdomadaires dès le 27 novembre 2025 en Boeing 777-300ER.
Paris–Punta Cana (République dominicaine), trois vols par semaine entre le 13 janvier et le 28 mars 2026, également en Boeing 777-300ER.
En Amérique du Nord, Air France prolonge la ligne Paris–Orlando inaugurée à l’été 2025, et renforce ses dessertes vers Raleigh-Durham, Cancún et Papeete avec jusqu’à sept fréquences hebdomadaires. En Amérique du Sud, la compagnie augmente ses vols vers le Brésil - jusqu’à 12 rotations par semaine vers Rio de Janeiro - et renforce la liaison vers San José (Costa Rica) avec 10 vols directs hebdomadaires.
En Afrique et Océan Indien, Le Cap sera desservi quotidiennement, tandis que Zanzibar-Kilimandjaro bénéficiera de cinq vols par semaine. En Asie et au Moyen-Orient, Bangkok passe à deux vols quotidiens, et la ligne vers Riyad sera maintenue durant l’hiver.
Déploiement du Wifi gratuit à bord
La montée en gamme du service constitue un axe majeur de la stratégie 2025-2026 d’Air France. La compagnie poursuit le déploiement de sa nouvelle suite La Première.
Déjà disponible sur les liaisons vers New York JFK, Singapour et Los Angeles, cette suite sera étendue à Miami et Tokyo Haneda d’ici mars 2026. À Los Angeles, Air France propose désormais un parcours au sol dédié pour ses clients La Première, incluant enregistrement privé, accompagnement personnalisé et transfert en voiture sur le tarmac.
Parallèlement, la compagnie accélère le déploiement du wifi très haut débit, désormais accessible sur une partie des vols moyen et long-courriers. Ce service gratuit, stable et sécurisé sera disponible sur 30 % de la flotte d’ici fin 2025 et sur l’ensemble des appareils fin 2026.
Sur le réseau court et moyen-courrier, la compagnie opérera jusqu’à 630 vols quotidiens vers plus de 90 destinations, avec des renforcements sur les axes domestiques (Toulouse, Marseille, Nice) et européens (Londres, Milan, Munich, Zürich).
A lire aussi : Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago
Air France : quid du moyen-courrier en Europe et au Maghreb
Dans le détail, un vol matinal quotidien sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Heathrow, portant à 7 le nombre de vols assurés chaque jour sur cette liaison.
La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Cork (Irlande) sera assurée tout au long de la saison hiver, avec 4 vols par semaine.
En Italie, un vol quotidien supplémentaire sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Milan-Linate ainsi que vers Milan-Malpensa. La desserte de Vérone sera assurée pendant toute la saison hiver, avec 5 vols par semaine.
Les fréquences augmenteront vers Düsseldorf, Munich et Zürich, avec jusqu’à 6, 5 et 4 vols respectivement assurés chaque jour.
Plus au Sud, Tanger (Maroc) sera reliée à Paris-Charles de Gaulle pendant toute la saison hiver, avec jusqu’à 3 vols par semaine. La liaison Paris-Charles de Gaulle-Ténérife (Espagne) sera par ailleurs assurée 4 fois par semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Sa filiale Transavia France desservira pour sa part 109 destinations dans 29 pays, consolidant sa position de première low-cost au départ de Paris.
