Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?

La montée en gamme du service constitue un axe majeur de la stratégie 2025-2026 d’Air France. La compagnie poursuit le déploiement de sa nouvelle suite La Première.Déjà disponible sur les liaisons vers New York JFK, Singapour et Los Angeles, cette suite sera étendue à Miami et Tokyo Haneda d’ici mars 2026. À Los Angeles,, incluant enregistrement privé, accompagnement personnalisé et transfert en voiture sur le tarmac.Parallèlement,désormais accessible sur une partie des vols moyen et long-courriers. Ce service gratuit, stable et sécurisé sera disponible sur 30 % de la flotte d’ici fin 2025 et sur l’ensemble des appareils fin 2026.Sur le réseau court et moyen-courrier, la compagnie opérera jusqu’à 630 vols quotidiens vers plus de 90 destinations, avec des renforcements sur les axes domestiques (Toulouse, Marseille, Nice) et européens (Londres, Milan, Munich, Zürich).