TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?

près de 800 vols quotidiens à travers le monde


Pour la saison hiver 2025-2026, Air France consolide sa présence internationale avec près de 170 destinations desservies dans 73 pays. La compagnie nationale mise sur l’ouverture de nouvelles routes vers Phuket et Punta Cana, la montée en gamme de son offre La Première et la généralisation du wifi très haut débit à bord.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ? - Depositphotos.com PhotographerFromAmsterdam
Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ? - Depositphotos.com PhotographerFromAmsterdam
Assurever
Entre novembre 2025 et mars 2026, Air France assurera près de 800 vols quotidiens à travers le monde, dont 87 destinations long-courrier. La capacité globale en sièges kilomètres offerts progressera de 3 % par rapport à l’hiver précédent. Deux nouvelles liaisons directes seront inaugurées :

Paris–Phuket (Thaïlande), jusqu’à trois vols hebdomadaires dès le 27 novembre 2025 en Boeing 777-300ER.

Paris–Punta Cana (République dominicaine), trois vols par semaine entre le 13 janvier et le 28 mars 2026, également en Boeing 777-300ER.

En Amérique du Nord, Air France prolonge la ligne Paris–Orlando inaugurée à l’été 2025, et renforce ses dessertes vers Raleigh-Durham, Cancún et Papeete avec jusqu’à sept fréquences hebdomadaires. En Amérique du Sud, la compagnie augmente ses vols vers le Brésil - jusqu’à 12 rotations par semaine vers Rio de Janeiro - et renforce la liaison vers San José (Costa Rica) avec 10 vols directs hebdomadaires.

En Afrique et Océan Indien, Le Cap sera desservi quotidiennement, tandis que Zanzibar-Kilimandjaro bénéficiera de cinq vols par semaine. En Asie et au Moyen-Orient, Bangkok passe à deux vols quotidiens, et la ligne vers Riyad sera maintenue durant l’hiver.

Déploiement du Wifi gratuit à bord

Autres articles
La montée en gamme du service constitue un axe majeur de la stratégie 2025-2026 d’Air France. La compagnie poursuit le déploiement de sa nouvelle suite La Première.

Déjà disponible sur les liaisons vers New York JFK, Singapour et Los Angeles, cette suite sera étendue à Miami et Tokyo Haneda d’ici mars 2026. À Los Angeles, Air France propose désormais un parcours au sol dédié pour ses clients La Première, incluant enregistrement privé, accompagnement personnalisé et transfert en voiture sur le tarmac.

Parallèlement, la compagnie accélère le déploiement du wifi très haut débit, désormais accessible sur une partie des vols moyen et long-courriers. Ce service gratuit, stable et sécurisé sera disponible sur 30 % de la flotte d’ici fin 2025 et sur l’ensemble des appareils fin 2026.

Sur le réseau court et moyen-courrier, la compagnie opérera jusqu’à 630 vols quotidiens vers plus de 90 destinations, avec des renforcements sur les axes domestiques (Toulouse, Marseille, Nice) et européens (Londres, Milan, Munich, Zürich).

A lire aussi : Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Air France : quid du moyen-courrier en Europe et au Maghreb

Dans le détail, un vol matinal quotidien sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Heathrow, portant à 7 le nombre de vols assurés chaque jour sur cette liaison.

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Cork (Irlande) sera assurée tout au long de la saison hiver, avec 4 vols par semaine.

En Italie, un vol quotidien supplémentaire sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Milan-Linate ainsi que vers Milan-Malpensa. La desserte de Vérone sera assurée pendant toute la saison hiver, avec 5 vols par semaine.

Les fréquences augmenteront vers Düsseldorf, Munich et Zürich, avec jusqu’à 6, 5 et 4 vols respectivement assurés chaque jour.

Plus au Sud, Tanger (Maroc) sera reliée à Paris-Charles de Gaulle pendant toute la saison hiver, avec jusqu’à 3 vols par semaine. La liaison Paris-Charles de Gaulle-Ténérife (Espagne) sera par ailleurs assurée 4 fois par semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Sa filiale Transavia France desservira pour sa part 109 destinations dans 29 pays, consolidant sa position de première low-cost au départ de Paris.

Lu 131 fois

Tags : air france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 21 Octobre 2025 - 09:45 Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Lundi 20 Octobre 2025 - 16:13 PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

Climats du Monde

Brand news AirMaG

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année
République Dominicaine : une destination privilégiée par Air Europa, qui dessert en vols non-stop...
Dernière heure

Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international

Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?

CHRISTOPHE VAN DAMME

Le Celebrity Xcel (RCCL) s’apprête à quitter Saint-Nazaire

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TOP OF TRAVEL - 2 Agents de réservation H/F - CDI - (Montreuil (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR CELTEA VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (St Malo (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : J’ai testé la nocturne "Peur sur le Parc"... et j’ai (vraiment) eu peur ! (Vidéo)

Parc Astérix : J’ai testé la nocturne "Peur sur le Parc"... et j’ai (vraiment) eu peur ! (Vidéo)
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international

Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international
Production

Production

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)
AirMaG

AirMaG

Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?

Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection

Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Celebrity Xcel (RCCL) s’apprête à quitter Saint-Nazaire

Le Celebrity Xcel (RCCL) s’apprête à quitter Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias