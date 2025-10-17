PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

Le PATA France Chapter a organisé une nouvelle édition des PATA Awards au Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center, réunissant les acteurs majeurs du tourisme vers l’Asie-Pacifique.
Un an après avoir fêté son 10e anniversaire, l’association a récompensé les initiatives les plus créatives et engagées de l’année, dans une ambiance conviviale et inspirante.
L’édition 2025 a mis à l’honneur deux catégories emblématiques des valeurs du Chapitre France de la PATA : la créativité digitale et la responsabilité sociétale (RSE).
Ces distinctions visent à encourager les synergies entre transporteurs, destinations et marques autour d’un tourisme plus humain, durable et inspirant.
Un an après avoir fêté son 10e anniversaire, l’association a récompensé les initiatives les plus créatives et engagées de l’année, dans une ambiance conviviale et inspirante.
L’édition 2025 a mis à l’honneur deux catégories emblématiques des valeurs du Chapitre France de la PATA : la créativité digitale et la responsabilité sociétale (RSE).
Ces distinctions visent à encourager les synergies entre transporteurs, destinations et marques autour d’un tourisme plus humain, durable et inspirant.
Prix de l’Activation Digitale : une collaboration exemplaire
Le Prix de l’Activation Digitale a été attribué conjointement à Singapore Airlines, Aircalin et Nouvelle-Calédonie Tourisme pour leur campagne collaborative « Nouvelle-Calédonie, Nouveau Départ ! ».
Conçue dans un contexte post-crise, cette campagne de relance a su raviver l’envie de voyage grâce à une stratégie digitale multicanale mêlant vidéo immersive, ciblage social et intégration directe à la réservation.
"Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. La campagne digitale activée en avril et mai 2025 était d’autant plus importante qu’elle faisait suite au coup d’arrêt de 2024. Les résultats ont été encourageants et participent à la reprise des arrivées essentielles pour ce territoire magnifique et unique", a déclaré un représentant de Singapore Airlines.
Le jury a salué la coopération exemplaire entre compagnies aériennes et office de tourisme, unie autour du message de rallumer le désir de voyage vers une destination authentique et préservée.
Conçue dans un contexte post-crise, cette campagne de relance a su raviver l’envie de voyage grâce à une stratégie digitale multicanale mêlant vidéo immersive, ciblage social et intégration directe à la réservation.
"Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. La campagne digitale activée en avril et mai 2025 était d’autant plus importante qu’elle faisait suite au coup d’arrêt de 2024. Les résultats ont été encourageants et participent à la reprise des arrivées essentielles pour ce territoire magnifique et unique", a déclaré un représentant de Singapore Airlines.
Le jury a salué la coopération exemplaire entre compagnies aériennes et office de tourisme, unie autour du message de rallumer le désir de voyage vers une destination authentique et préservée.
Prix de l’Engagement RSE : voyager en prenant soin des autres
Le Prix de l’Engagement RSE a été attribué à Vietnam Airlines pour son partenariat avec Aviation Sans Frontières, qui permet à la compagnie de transformer ses moyens logistiques en levier de solidarité internationale. Chaque année, plus d’une tonne de matériel médical est acheminée vers des hôpitaux vietnamiens, renforçant la coopération franco-vietnamienne.
"Recevoir ces deux distinctions du Chapitre France de la PATA est une immense fierté. Elles consacrent une conviction : l’avenir du transport aérien repose sur la responsabilité, l’innovation et l’émotion du voyage", a rappelé Nguyễn Tiến Hoàng, Directeur Général France de Vietnam Airlines.
Vietnam Airlines a également reçu le Coup de cœur du Jury pour sa stratégie digitale 2025, avec la campagne « À l’heure de l’influence », qui a touché plus de 56 millions de personnes et généré un engagement record sur les réseaux sociaux.
"Recevoir ces deux distinctions du Chapitre France de la PATA est une immense fierté. Elles consacrent une conviction : l’avenir du transport aérien repose sur la responsabilité, l’innovation et l’émotion du voyage", a rappelé Nguyễn Tiến Hoàng, Directeur Général France de Vietnam Airlines.
Vietnam Airlines a également reçu le Coup de cœur du Jury pour sa stratégie digitale 2025, avec la campagne « À l’heure de l’influence », qui a touché plus de 56 millions de personnes et généré un engagement record sur les réseaux sociaux.
Un jury d’experts pour un palmarès exigeant
Le jury 2025 était composé de professionnels influents du tourisme et des médias : Sandrine Mercier (AR Magazine), Nicolas Beaubrun (Trotters TV & Mister Travel), Rocio Jolivet (ex-Oman Air) et Alexandre Alary (DGT Formations / Desti’Durable). Leur regard croisé a permis de distinguer des projets conjuguant créativité, impact et engagement durable.
En ouverture de la cérémonie, Julien Ibsaïene-Pitassi, Secrétaire Général et Porte-parole du Board, a rappelé, "Les PATA Awards reflètent ce qui fait la force de notre communauté. À travers ces awards, nous célébrons bien plus que des réussites : nous mettons à l’honneur une vision partagée, celle d’un tourisme porteur d'émotions, d’échanges et de découverte."
En ouverture de la cérémonie, Julien Ibsaïene-Pitassi, Secrétaire Général et Porte-parole du Board, a rappelé, "Les PATA Awards reflètent ce qui fait la force de notre communauté. À travers ces awards, nous célébrons bien plus que des réussites : nous mettons à l’honneur une vision partagée, celle d’un tourisme porteur d'émotions, d’échanges et de découverte."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille