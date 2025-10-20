Le Panoramique des Dômes reprend du service

Fermé depuis la fin du mois de septembre pour ses opérations annuelles de maintenance, le Panoramique des Dômes a annoncé la reprise complète de son exploitation dès le 18 octobre 2025.
L’entreprise précise que l’ensemble des procédures de contrôle, de vérification et d’entretien a été mené à bien dans les délais prévus.
Le service reprendra selon le plan de transport initial, soit une rotation toutes les 40 minutes entre 9h et 19h. Cette remise en service est intervenue à la veille des vacances scolaires de la Toussaint.
L’entreprise précise que l’ensemble des procédures de contrôle, de vérification et d’entretien a été mené à bien dans les délais prévus.
Le service reprendra selon le plan de transport initial, soit une rotation toutes les 40 minutes entre 9h et 19h. Cette remise en service est intervenue à la veille des vacances scolaires de la Toussaint.
Panoramique des Dômes : des animations pour les familles
Si l’événement thématique « La Légende des Sorciers du puy de Dôme », initialement programmé du 27 octobre au 2 novembre, ne pourra être maintenu cette année, une animation alternative est proposée au public.
Le Panoramique des Dômes mettra à disposition dès le 18 octobre un jeu de piste gratuit et accessible à toute la famille, disponible à la billetterie du site.
Le Panoramique des Dômes mettra à disposition dès le 18 octobre un jeu de piste gratuit et accessible à toute la famille, disponible à la billetterie du site.