Le Panoramique des Dômes reprend du service

réouverture le 18 octobre 2026


Après plusieurs semaines de fermeture pour maintenance, le Panoramique des Dômes a repris son service depuis le samedi 18 octobre 2025. Les vérifications techniques ont été menées avec succès.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Le Panoramique des Dômes reprend du service - Depositphotos.com Auteur studioM
Le Panoramique des Dômes reprend du service - Depositphotos.com Auteur studioM
Fermé depuis la fin du mois de septembre pour ses opérations annuelles de maintenance, le Panoramique des Dômes a annoncé la reprise complète de son exploitation dès le 18 octobre 2025.

L’entreprise précise que l’ensemble des procédures de contrôle, de vérification et d’entretien a été mené à bien dans les délais prévus.

Le service reprendra selon le plan de transport initial, soit une rotation toutes les 40 minutes entre 9h et 19h. Cette remise en service est intervenue à la veille des vacances scolaires de la Toussaint.

Panoramique des Dômes : des animations pour les familles

Si l’événement thématique « La Légende des Sorciers du puy de Dôme », initialement programmé du 27 octobre au 2 novembre, ne pourra être maintenu cette année, une animation alternative est proposée au public.

Le Panoramique des Dômes mettra à disposition dès le 18 octobre un jeu de piste gratuit et accessible à toute la famille, disponible à la billetterie du site.

