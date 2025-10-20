Le Panoramique des Dômes reprend du service

Si l’événement thématique « La Légende des Sorciers du puy de Dôme », initialement programmé du 27 octobre au 2 novembre, ne pourra être maintenu cette année, une animation alternative est proposée au public.



Le Panoramique des Dômes mettra à disposition dès le 18 octobre un jeu de piste gratuit et accessible à toute la famille, disponible à la billetterie du site.