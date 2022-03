PATA Awards : les lauréats 2022 sont...

création d’un produit/service innovant et/ou éco responsable

Le Coup de cœur du jury dans la même catégorie a été attribué à Shanti Travel : le réceptif spécialiste de l’Asie a redoublé d’efforts pour se réinventer pendant la crise en créant deux nouvelles marques orientées sur le bien-être et l’aventure, en lançant des box asiatiques et en maintenant le lien entre ses équipes et ses clients au travers de nombreuses opérations sur les réseaux sociaux.Dans la catégorie «», la compagnie polynésiennes’est vue décerner le Premier prix pour son nouveau service éco-responsable permettant aux passagers de compenser l’impact carbone de leur vol en soutenant des projets environnementaux concrets.Enfin, le réceptif indien Travel Corporation India a remporté le Coup de cœur du jury dans la même catégorie pour son projet « Through her eyes » visant à répondre à la tendance croissante du voyage solo et à inspirer les femmes du monde entier, seules ou accompagnées, à voyager à travers le sous-continent indien en toute confiance.Cette initiative s’inscrit de plus dans une démarche plus globale d’égalité des droits des femmes dans l’entreprise et dans le pays dans son ensemble.