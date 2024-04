Ouverture des candidatures pour les PATA Awards 2024

La Pacific Asia Travel Association (PATA) - Chapitre France annonce, avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au mercredi 14 septembre 2024.Comme chaque année, ces distinctions visent à récompenser les acteurs de l’industrie du tourisme - tour-opérateurs, agences de voyage, compagnies aériennes, destinations, DMC, offices de tourisme, etc. -, qu’ils soient membres ou non de la PATA, pourParmi les catégories de l’édition 2024 des PATA Awards, on retrouve : RSE, dédié aux acteurs qui mettent en œuvre des pratiques durables et responsables. Les critères d’évaluation peuvent inclure la réduction de l'empreinte carbone, la promotion du tourisme équitable, la préservation de la biodiversité, ou encore la responsabilité sociale envers les communautés locales ;, qui récompense les initiatives les plus innovantes en termes d'activation digitale dans le tourisme, notamment les campagnes de communication, les développements digitaux, et les stratégies de marketing digital. Les critères d'évaluation peuvent inclure la créativité, l'originalité, l'engagement du public, l'utilisation efficace des réseaux sociaux, ainsi que l'impact mesurable sur la notoriété de la marque et/ou la génération de revenus.