Emilie Couton prend ses marques dans l’état-major de D-Edge

Émilie connaît le secteur sur le bout des doigts. Grâce à sa compréhension des marchés et à sa passion pour l'industrie hôtelière, elle nous aidera à développer les activités de nos clients et à générer de nouvelles opportunités dans cette région. Pour cela, elle pourra s’appuyer sur l'excellent travail réalisé par l'équipe D-EDGE APAC dirigée par Christine Tan. Christine a joué un rôle déterminant dans le développement de nos relations solides et durables avec nos clients et je tiens à la remercier pour ces sept dernières années de coopération fructueuse

La réouverture des frontières et la reprise de la demande de voyages est une dynamique sur laquelle nous allons nous appuyer et accompagner les hôtels. D-Edge continue à élargir sa base de clients dans le monde entier avec récemment l'arrivée de groupes tels que Accor, ResNet World ou, plus localement, de Dusit Hotels & Resorts. Je me réjouis de renforcer une culture de la performance et de l'excellence dans la région