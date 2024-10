PATA Awards 2024 : les lauréats sont...

Tourism Australia a remporté le Prix de l'activation digitale pour sa campagne combinant technologie et storytelling afin d'attirer de jeunes voyageurs en Visa Vacances Travail vers l'Australie.

Abercrombie & Kent a reçu le Prix de l'engagement RSE pour ses initiatives en faveur d'un tourisme responsable et durable, intégrant des actions écologiques et sociales dans ses offres.

Au cours de la cérémonie des PATA Awards 2024 ont été distingués pour leur contribution remarquable au secteur du tourisme :Cette édition a enregistré un, incluant des participants tels que AlUla, Le Club des Créateurs de Voyages, Singapore Airlines, Singapore Tourism Board, The Lux Collective, Tourism Authority of Thailand et Vietnam Airlines.Le succès de la soirée est également attribuable à l'implication des(Carole Ge de Qantas, Gaëlle Oguer de Agir pour un Tourisme Responsable, Bernard Sabbah de CBS Partner et Jean-Louis Roux de Tourmag), qui ont permis de sélectionner des candidatures répondant aux défis actuels du tourisme.