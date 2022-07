Japon : un espoir de déblocage pour les voyages cet automne

Par conséquent, vos agents consulaires traiteront uniquement des dossiers complets et sans erreur.



- Il accélère le traitement des demandes de visa par vos agents consulaires : 50 demandes complètes déposées par un agent intermédiaire seront bien plus rapides à traiter que 50 demandes déposées par 50 touristes différents.

- Il évite une forte affluence aux consulats, avec de longues files d'attente, surtout en Août/Septembre pour les voyages prévus cet automne, puisque nos voyageurs n'auront plus à se déplacer physiquement aux consulats.



Tous ces avantages permettront par ailleurs à vos consulats d'éviter de procéder au recrutement d'agents consulaires supplémentaires pour faire face à l'afflux de demandes de visas de nos 2.800 voyageurs vers le Japon.



Ces agences spécialisées, entreprises françaises immatriculées, telles que RapideVisa, Action-Visas, Visamundi, ou toute autre agence spécialisée dûment mandatée par l’Ambassade et que vous pourriez nous recommander, sont expertes dans la gestion des demandes de visas auprès de très nombreux consulats étrangers en France (Thaïlande, Inde, Corée du Sud, Indonésie...).



Si nécessaire, ces agences pourront bien sûr vous fournir leur Kbis, pièces d'identité et photos de leurs dirigeants et agents.



Vous remerciant pour l'attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.



Signé : Pankaj Patpatia - Président de la PATA Chapitre France (Pacific Asia Travel Assocation – French Chapter) René-Marc Chikli - Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) Jean-Pierre Mas - Président des EDV (Les Entreprises du Voyage)