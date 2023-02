PATA : Julien Ibsaïene - Pitassi nouveau secrétaire général adjoint

Julien Ibsaïene - Pitassi, qui assure actuellement la fonction de Directeur digital, influence et célébrités de l’agence de relations presse et communication digitale GroupExpression, rejoint le bureau de l’association PATA - Chapitre France, composé de Pankaj James Patpatia (Asian Trails), Clarice Lasemillante (Interface Tourism), Flavien Tete (Oman Air) et Adil Hmami (Article Onze).



Julien Ibsaïene - Pitassi a plus de 8 ans d’expérience au sein de l’industrie du tourisme.



Il a fondé, en novembre 2014, le média francophone The Travelers Club, un site internet spécialisé dans l’univers du transport aérien dont il demeure le rédacteur en chef.



Julien Ibsaïene - Pitassi a pris ses fonctions de secrétaire général adjoint au sein du Chapitre France de la PATA le 17 février 2023.