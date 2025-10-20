Air Caraïbes se dote d'un assistant virtuel baptisé Camille

Air Caraïbes renforce son dispositif de relation client avec Camille, son nouvel assistant virtuel conversationnel. Accessible depuis le site aircaraibes.com, l’outil, conçu avec l’entreprise FCB.ai, a pour vocation d’offrir une réponse immédiate et continue aux voyageurs, 24h/24 et 7j/7.
En six mois, Camille a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de passagers. Les indicateurs témoignent d’une adoption rapide : plus de 800 conversations par jour, un taux d’engagement de 82 %, un taux de satisfaction de 99,7 % et un taux de retour utilisateurs de 9,3 %.
Selon Pascale Gamby, Responsable E-Commerce d’Air Caraïbes, « notre ambition était claire : offrir à nos clients une expérience digitale performante et fidèle à nos valeurs de proximité et d’excellence relationnelle ».
Lire aussi : Air Caraïbes dévoile ses nouveaux uniformes signés Paul & Joe
L'assistant virtuel d'Air Caraïbes automatise les questions récurrentes
L’assistant vise à faciliter les démarches des voyageurs tout en renforçant la cohérence de l’expérience en ligne : de la réservation jusqu’à l’embarquement.
Du côté de la compagnie, l’intégration de cette solution permet de désengorger les équipes du service client en automatisant les requêtes récurrentes et de maintenir une disponibilité constante, y compris en dehors des horaires traditionnels.
La compagnie prévoit d’enrichir progressivement Camille avec de nouvelles capacités d’intelligence artificielle et une extension à d’autres canaux de communication.
