Air Caraïbes se dote d'un assistant virtuel baptisé Camille

L’assistant vise à faciliter les démarches des voyageurs tout en renforçant la cohérence de l’expérience en ligne : de la réservation jusqu’à l’embarquement.



Du côté de la compagnie, l’intégration de cette solution permet de désengorger les équipes du service client en automatisant les requêtes récurrentes et de maintenir une disponibilité constante, y compris en dehors des horaires traditionnels.



La compagnie prévoit d’enrichir progressivement Camille avec de nouvelles capacités d’intelligence artificielle et une extension à d’autres canaux de communication.