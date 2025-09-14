TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

nouvelles destinations dans le Sud de la Caraïbe


Air Caraïbes et Caribbean Airlines concluent un accord de partage de codes pour renforcer les liaisons entre Paris-Orly et la Caraïbe.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines - Depositphotos.com Auteur fyletto
Air Caraïbes et Caribbean Airlines ont signé un accord de partage de codes.

Ce partenariat, conclu avec la compagnie nationale de Trinité-et-Tobago, permet à Air Caraïbes d’élargir son offre au départ de Paris-Orly en connectant son réseau transatlantique à de nouvelles destinations dans le Sud de la Caraïbe.

Les passagers d'Air Caraïbes pourront rejoindre Port of Spain – POS (Trinité-et-Tobago), Bridgetown – BGI (La Barbade) et Sainte-Lucie – SLU (Sainte-Lucie) via les escales d’Air Caraïbes en Martinique (FDF) et en Guadeloupe (PTP).

Les passagers de Caribbean Airlines, quant à eux, bénéficient désormais d’un accès direct à Paris-Orly via le réseau transatlantique d’Air Caraïbes, ainsi qu’à son réseau régional au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre.

Partenariat Air Caraïbes et Caribbean Airlines

Ce partenariat permet un enregistrement unique des passagers et des bagages jusqu’à la destination finale, des correspondances optimisées via Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, ainsi que l'émission d'un seul billet pour l’ensemble du trajet, de bout en bout.

"Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Air Caraïbes visant à densifier son réseau, à renforcer les connexions entre la Métropole, les Outre-mer et les îles caribéennes, et à simplifier le parcours de ses clients," indique un communiqué de presse.

Il intervient quelques semaines seulement après la signature d’un accord interligne avec Volotea, qui relie désormais les capitales régionales européennes aux destinations long-courriers desservies par Air Caraïbes et sa compagnie sœur French bee via Paris-Orly.

Hugues Heddebaut, Directeur Commercial d’Air Caraïbes, a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat stratégique avec Caribbean Airlines, qui permettra à leurs clients d’accéder plus facilement à Paris-Orly via nos escales en Martinique et en Guadeloupe, et offrira également à nos propres passagers de nouvelles opportunités vers des îles du Sud de la Caraïbe. »

