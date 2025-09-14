Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

"Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Air Caraïbes visant à densifier son réseau, à renforcer les connexions entre la Métropole, les Outre-mer et les îles caribéennes, et à simplifier le parcours de ses clients,"

Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat stratégique avec Caribbean Airlines, qui permettra à leurs clients d’accéder plus facilement à Paris-Orly via nos escales en Martinique et en Guadeloupe, et offrira également à nos propres passagers de nouvelles opportunités vers des îles du Sud de la Caraïbe.