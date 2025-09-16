Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute" - Depositphotos.com Auteur 5seconds
Depuis 2017, Air Caraïbes et Oney collaborent autour du paiement fractionné.
La compagnie antillaise et le spécialiste français du crédit à la consommation élargissent cette solution aux billets « last minute ».
Les voyageurs peuvent désormais réserver un vol pour le lendemain et étaler leur règlement en trois ou quatre mensualités.
Dans un contexte de forte demande pour des offres flexibles et face aux contraintes budgétaires, cette innovation vise notamment à répondre aux besoins des clientèles ultramarines confrontées à des déplacements parfois imprévus et coûteux, précise un communiqué de presse.
Selon les partenaires, il s’agit d’une première dans le secteur aérien français. « Nous franchissons une nouvelle étape en offrant la possibilité de régler en plusieurs fois même les billets ‘Last Minute’ », a déclaré Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes.
Jusqu’ici, l’option de paiement en trois ou quatre fois était réservée aux réservations effectuées en avance sur le site de la compagnie.
Julien Cailleau, directeur général adjoint de Oney souligne de son côté : « Cette innovation est le fruit d’une étroite collaboration entre nos équipes et celles d’Air Caraïbes, qui a permis d’adapter notre solution de paiement aux spécificités des offres last minute. »
Selon un sondage CSA pour Oney réalisé en janvier 2025, 79 % des Français affirment devoir restreindre leurs dépenses non essentielles. Pourtant, la consommation touristique se maintient : le premier semestre 2025 affiche une hausse de 3 % des dépenses liées aux voyages par rapport à 2024, dans la continuité d’une croissance de 6 % en 2024 et de 40 % depuis 2019 (source : BPCE L’Observatoire 2025).
Selon Oney partenaire de plusieurs acteurs du secteur du tourisme, en 2024, plus de 286 000 voyageurs ont financé leurs déplacements via ses solutions, soit en moyenne 800 passagers par jour.
