Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"

Cette innovation est le fruit d’une étroite collaboration entre nos équipes et celles d’Air Caraïbes, qui a permis d’adapter notre solution de paiement aux spécificités des offres last minute.

Jusqu’ici, l’option de paiement en trois ou quatre fois était réservée aux réservations effectuées en avance sur le site de la compagnie. Julien Cailleau, directeur général adjoint de Oney souligne de son côté : «Selon un sondage CSA pour Oney réalisé en janvier 2025, 79 % des Français affirment devoir restreindre leurs dépenses non essentielles. Pourtant, la consommation touristique se maintient : le premier semestre 2025 affiche une hausse de 3 % des dépenses liées aux voyages par rapport à 2024, dans la continuité d’une croissance de 6 % en 2024 et de 40 % depuis 2019 (source : BPCE L’Observatoire 2025).Selon Oney partenaire de plusieurs acteurs du secteur du tourisme, en 2024, plus de, soit en moyenne 800 passagers par jour.