Neuf mois après le départ surprise de Christine Ourmières-Widener et la reprise en main du pôle aérien par Paul-Henri Dubreuil, Air Caraïbes et French bee semblent avoir retrouvé leur sérénité légendaire.
L’ancienne dirigeante de TAP Air Portugal n’aura fait qu’un court passage d’un an, laissant un sentiment étrange dans les bureaux du groupe Dubreuil Aéro.
Cette page désormais tournée, les équipes ont pu se remettre pleinement au travail.
Arrivé d’Air France à l’été 2024, Hugues Heddebault a changé de galaxie. Terminées les dizaines de milliers de salariés et les strates décisionnelles sans fin : ici, le propriétaire est aussi le patron.
"Cela donne une dimension particulière, car c’est son entreprise, ses avions, ses murs, ses salariés. C’est vraiment une PME de l’aérien, avec un circuit de décision ultra-court.
Il vous confie une vraie responsabilité, en vous donnant une partie des manettes. Et vous avez des comptes à rendre, sans filtre, probablement plus intenses que ce que j’ai pu connaître chez Air France, où il y a une succession de strates et un tour de table avec l’État.
Chez nous, c’est une boîte familiale, donc nous formons une famille," poursuit le directeur commercial d’Air Caraïbes.
Et ce particularisme explique depuis toujours une gestion financière rigoureuse. Il suffit de jeter un œil aux comptes de l’année 2024 pour s’en convaincre.
Air Caraïbes : "Un bon été après un premier trimestre 2025 un peu mou"
Le dernier exercice, clos le 31 décembre 2024, a été l’un des meilleurs de l’histoire de la compagnie.
Air Caraïbes affiche un chiffre d’affaires de 674 millions d’euros pour un résultat net de 17,7 millions d’euros. C’est tout simplement le deuxième meilleur résultat en dix ans. Le report à nouveau s’élève à 63 millions d’euros.
Dans la continuité de ce bilan solide, Air Caraïbes a dû affronter un début d’année 2025 un peu plus poussif, dans le sillage d’une industrie touristique en léger retrait.
"Un bon été après un premier trimestre 2025 qui était un peu mou.
Souvenez-vous que l’été 2024 avait été pénalisé par les Jeux olympiques, ce qui avait ralenti les déplacements, à la fois des Antillais et des Guyanais vers la métropole, mais aussi de nombreux agents de la fonction publique.
Nous constatons donc qu’un rebond s’est produit dès juillet - août, et là, on a fait un excellent cru, notamment sur le segment des congés bonifiés et celui des étudiants venus étudier en métropole.
b[Si l’on parle des voyageurs loisirs, il a aussi été très bon," nous confie le directeur commercial.]b
Fin septembre, au moment de l’interview, les réservations hivernales étaient déjà bien engagées, et toutes les destinations affichaient une belle dynamique.
Les Antilles se portent bien, tout comme la République dominicaine, qui devrait réaliser un très bon hiver 2025-2026, malgré la concurrence d’Air France.
D’ailleurs, l’île plébiscitée par les voyageurs français sera encore mieux desservie, puisque Air Caraïbes atterrira à Samaná dès le 15 décembre.
"Chacun fait sa vie. Air France revient pour un trimestre, de mi-janvier à fin mars, de mémoire. Nous, nous sommes un partenaire historique de la destination.
Nous lançons donc cette troisième ville, Samaná, pour tout l’hiver. Une ligne que nous prolongerons à l’été, selon les résultats, mais je pense que ce sera le cas."
Air Caraïbes : "Il n’y a pas la guerre tarifaire qui s’est produite il y a un an"
Dans le même temps, la compagnie a officialisé la réouverture de Saint-Martin.
"Notre souci est de nous différencier d’eux. Air France-KLM a beaucoup de fréquences, mais notre atout, c’est notre produit.
À noter que Cancun est très demandée, probablement parce que la destination reste accessible en termes de prix et de package, donc dans le budget de nos clients", se félicite Hugues Heddebault.
Le succès des Antilles, et plus largement des destinations en périphérie des États-Unis, s’explique en partie par le contexte géopolitique et la très mauvaise publicité engendrée par Donald Trump.
À cela s’ajoute le niveau record des prix pratiqués aux États-Unis, à l’exception de l’aérien, devenu plus abordable en raison d’une baisse de la demande.
"Le trafic vers les États-Unis n’a pas été un sujet en volume de clients, car l’été 2025 de French bee sur les États-Unis a été bon. En revanche, il y a un vrai sujet de recette unitaire et de tarif moyen.
Nous avons observé beaucoup plus de réservations de dernière minute, ce qui a conduit à des prix plus bas."
De la poule et de l’œuf, on ne saura jamais vraiment ce qui a déclenché quoi, mais il y a fort à parier que le faible remplissage des avions a poussé certaines compagnies à revoir leur politique tarifaire à la baisse.
Finalement, Donald Trump aura offert la meilleure campagne marketing aux Antilles françaises… et au Mexique. D'autant que cela arrive au meilleur des moments.
"Ce sont des destinations refuges pour les Français.
Sur septembre - octobre, période traditionnellement dédiée aux seniors, nous ajustons la flotte comme il faut, en réduisant l’offre. Et il faut bien dire que le revenu moyen est actuellement bon, car il n’y a plus de guerre tarifaire entre les transporteurs.
Il y a un peu d’attentisme, chacun observe ce que fait l’autre, mais il n’y a plus la guerre tarifaire qui s’était produite il y a un an," souffle le directeur commercial de la compagnie.
[Souvenez-vous,]urblankl:https://www.tourmag.com/Outre-mer-Corsair-et-Air-Caraibes-vent-debout-contre-Air-France-%F0%9F%94%91_a111669.html pendant la crise sanitaire, Air France avait repositionné son trop-plein d’avions dans les Caraïbes, faisant fondre les prix et exploser l’offre.
L’année dernière, c’est Corsair qui avait mené une politique tarifaire agressive pour remplir ses carnets de commandes.
Air Caraïbes : "Chacun y a perdu des plumes au niveau de la rentabilité"
Lors du Black Friday, la dérive bleue avait dégainé des prix cassés, obligeant ses concurrentes à répliquer.
D’ailleurs, Air Caraïbes n’avait pas été en reste : la compagnie avait elle aussi lancé une promotion massive, qui avait trouvé son public au point de plomber les chiffres du premier semestre 2025.
"Attention, tout n’est pas uniquement dû à Corsair. Nous avons aussi suivi le mouvement, et les niveaux tarifaires étaient descendus à des planchers qui n’avaient plus aucun sens. Tant mieux pour les clients, certes.
Ce genre de guerre tarifaire recommencera sûrement un jour, mais chacun y a laissé des plumes, surtout au niveau de la rentabilité des lignes. Là, il fallait être sage.
Aujourd’hui, les destinations sont bien positionnées sur le plan tarifaire, surtout si l’on regarde les prix de destinations comme Bangkok ou Dubaï," observe avec optimisme le dirigeant.
L’hiver s’annonce donc sous les meilleurs auspices.
Les États-Unis sont toujours dirigés par Donald Trump, et son effet repoussoir pourrait encore influencer le choix des vacances des Français. Dans les Antilles, le calme semble être revenu.
En octobre 2024, la Martinique avait connu plusieurs nuits d’émeutes, en réaction à la vie chère. Les pistes de l’aéroport international Aimé-Césaire avaient même été envahies par des manifestants.
"J’espérais qu’une information chasse l’autre, que les voyageurs passent à autre chose. Ce ne fut pas le cas.
Les effets se sont fait sentir pendant plusieurs mois. Traditionnellement, la Guadeloupe affiche un trafic un peu plus fort que la Martinique, mais là, les courbes se sont inversées sous la pression de la demande.
Nous avons signé un accord avec le Comité Martiniquais du Tourisme. Une campagne de communication a été menée en mai, suivie d’une nouvelle en octobre.
Et nous voyons clairement la destination reprendre des couleurs," se réjouit Hugues Heddebault.
Air Caraïbes : "Cette entreprise n’a jamais été aidée par personne"
Si Air Caraïbes doit désormais ferrailler avec le rouleau compresseur Air France-KLM, la compagnie a pourtant offert un joli cadeau à ses concurrentes en annonçant son départ d’Orly à compter du 29 mars 2026.
Pour un transporteur historiquement ancré dans le sud de Paris, la nouvelle est accueillie positivement, non sans quelques réserves.
"C’est un vrai sujet et un argument important pour la clientèle parisienne, mais aussi pour ceux du sud de la France qui empruntent la nouvelle ligne de métro 14.
Après, il faut aussi comprendre qu’il est difficile pour nous de vendre en province. Quand on habite à Nantes et qu’on y prend son vol, on enregistre ses bagages là-bas pour les récupérer à Pointe-à-Pitre.
Chacun avance avec ses armes," tempère Hugues Heddebault
Pour se démarquer, Air Caraïbes mise sur plusieurs leviers.
Elle propose l’offre Train + Air, a signé un partenariat avec Volotea pour rapprocher la province d’Orly, et met en avant les destinations de Caribbean Airlines pour permettre de prolonger le voyage vers les autres îles des Caraïbes.
Pour l’heure, aucune extension de flotte n’est prévue, même si la question de la rationalisation - avec aujourd’hui deux modèles, A330 et A350 - se posera dans les années à venir.
"Tout a commencé par une épicerie, et aujourd’hui encore, on a gardé, et on revendique, l’esprit d’épicier : un sou est un sou.
Vous savez, le défi qui anime le pôle aérien du groupe Dubreuil est inscrit dans son ADN d’entreprise familiale, nous devons finir au-dessus du trait.
Cela signifie que l’économie des lignes et celle de l’entreprise restent au cœur de toutes nos décisions. Que ce soit pour les investissements, les dépenses courantes ou les politiques tarifaires, nous avons toujours cette exigence en tête.
Cette entreprise n’a jamais été aidée par personne, ni par des capitaux extérieurs, ni par des fonds publics," conclut Hugues Heddebault.
