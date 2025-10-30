Dans le même temps, la compagnie a officialisé la réouverture de Saint-Martin.



" Notre souci est de nous différencier d’eux. Air France-KLM a beaucoup de fréquences, mais notre atout, c’est notre produit.



À noter que Cancun est très demandée, probablement parce que la destination reste accessible en termes de prix et de package, donc dans le budget de nos clients" , se félicite Hugues Heddebault.



Le succès des Antilles, et plus largement des destinations en périphérie des États-Unis, s’explique en partie par le contexte géopolitique et la très mauvaise publicité engendrée par Donald Trump.



À cela s’ajoute le niveau record des prix pratiqués aux États-Unis, à l’exception de l’aérien, devenu plus abordable en raison d’une baisse de la demande.



" Le trafic vers les États-Unis n’a pas été un sujet en volume de clients, car l’été 2025 de French bee sur les États-Unis a été bon. En revanche, il y a un vrai sujet de recette unitaire et de tarif moyen.



Nous avons observé beaucoup plus de réservations de dernière minute, ce qui a conduit à des prix plus bas. "



De la poule et de l’œuf, on ne saura jamais vraiment ce qui a déclenché quoi, mais il y a fort à parier que le faible remplissage des avions a poussé certaines compagnies à revoir leur politique tarifaire à la baisse.



Finalement, Donald Trump aura offert la meilleure campagne marketing aux Antilles françaises… et au Mexique. D'autant que cela arrive au meilleur des moments.



" Ce sont des destinations refuges pour les Français.



Sur septembre - octobre, période traditionnellement dédiée aux seniors, nous ajustons la flotte comme il faut, en réduisant l’offre. Et il faut bien dire que le revenu moyen est actuellement bon, car il n’y a plus de guerre tarifaire entre les transporteurs.



Il y a un peu d’attentisme, chacun observe ce que fait l’autre, mais il n’y a plus la guerre tarifaire qui s’était produite il y a un an, " souffle le directeur commercial de la compagnie.



[Souvenez-vous,]urblankl:https://www.tourmag.com/Outre-mer-Corsair-et-Air-Caraibes-vent-debout-contre-Air-France-%F0%9F%94%91_a111669.html pendant la crise sanitaire, Air France avait repositionné son trop-plein d’avions dans les Caraïbes, faisant fondre les prix et exploser l’offre.



L’année dernière, c’est Corsair qui avait mené une politique tarifaire agressive pour remplir ses carnets de commandes.