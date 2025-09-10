Air Caraïbes dévoile ses nouveaux uniformes signés Paul & Joe

Les boutons des nouveaux uniformes Air Caraïbes sont en céramique gravée de l’arbre du voyageur, emblème de la compagnie. Photo Air Caraïbes
Air Caraïbes franchit une nouvelle étape dans son identité visuelle en déployant sa dernière collection d’uniformes, imaginée en collaboration avec la Maison de mode française Paul & Joe.
Présentées en avant-première à l’occasion des 20 ans de la compagnie en 2023, ces tenues remplacent l’ancienne gamme lancée en 2015, tout en conservant l’ADN de la marque : un mélange entre style parisien/caribéen et "engagement responsable".
Portés par 857 collaborateurs sur les 1 238 employés de la compagnie, les nouveaux uniformes habillent à la fois les équipes en vol et les personnels au sol.
Air Caraïbes : une signature visuelle aux couleurs des Caraïbes
Les uniformes s’inspirent directement des paysages et des atmosphères des Antilles. Le bleu outremer et le cyan, références aux eaux marines desservies par la compagnie et une teinte corail, hommage aux teintes chaudes de la région.
Selon Hugues Heddebault, Directeur Commercial et Expérience Client d’Air Caraïbes, « ce nouvel uniforme traduit l’exigence, la chaleur et l’identité caribéenne que nous portons avec fierté. Il reflète notre volonté de faire rayonner la compagnie à travers chaque détail de l’expérience client ».
Paul & Joe : mode française et inspiration caribéenne
Ophély Mézino, Miss Univers Guadeloupe, est présente lors de cet événement pour accompagner le lancement officiel des nouveaux uniformes. Photo Air Caraibes
Créée par Sophie Haggiag, la Maison Paul & Joe est réputée pour son style libre, audacieux et sophistiqué.
La créatrice a conçu ces uniformes "comme un pont entre l’univers de la mode française et l’univers caribéen, intégrant des matières nobles et des détails couture, comme les boutons en céramique gravés de l’arbre du voyageur, emblème d’Air Caraïbes".
Fabrication européenne et engagement responsable
Les tissus et accessoires ont été soigneusement sélectionnés pour leur durabilité et leur qualité, avec des matières provenant d’Italie et une confection assurée par SKYPRO au Portugal. Ce choix illustre l’engagement de la compagnie pour des uniformes durables, responsables et conformes aux standards les plus exigeants.
Le lancement officiel de cette nouvelle gamme a eu lieu le 9 septembre 2025, à bord des vols et dans les escales, accompagné d’un événement réunissant collaborateurs, influenceurs et personnalités locales, dont Ophély Mézino, Miss Univers Guadeloupe.
