Air Caraïbes dévoile ses nouveaux uniformes signés Paul & Joe

Les tissus et accessoires ont été soigneusement sélectionnés pour leur durabilité et leur qualité, avec des matières provenant d’Italie et une confection assurée par SKYPRO au Portugal. Ce choix illustre l’engagement de la compagnie pour des uniformes durables, responsables et conformes aux standards les plus exigeants.



Le lancement officiel de cette nouvelle gamme a eu lieu le 9 septembre 2025, à bord des vols et dans les escales, accompagné d’un événement réunissant collaborateurs, influenceurs et personnalités locales, dont Ophély Mézino, Miss Univers Guadeloupe.