République Dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samana

Une 3e escale en République Dominicaine pour la compagnie


Air Caraïbes élargit son offre en République dominicaine avec une nouvelle liaison Paris-Orly - Samaná dès le 15 décembre 2025.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

République Dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samana - Depositphotos.com Auteur fotocat10
Air Caraïbes élargit dès cet hiver son réseau en République dominicaine avec l’ouverture d’une nouvelle liaison non-stop Paris-Orly – Samaná (aéroport international El Catey - AZS) et un retour en vol direct via Saint-Domingue (SDQ) vers Paris-Orly.

Déjà présente à Punta Cana et Saint-Domingue, la compagnie est la seule à proposer à ses clients la possibilité de combiner plusieurs escales en République dominicaine grâce à des vols multi-destinations.

Les billets sont déjà disponibles à la réservation sur l’ensemble des canaux de distribution.

Air Caraïbes : jusqu'à 12 vols par semaine sur la République dominicaine

Pour la saison hivernale, Air Caraïbes opérera jusqu’à 12 vols hebdomadaires vers la République dominicaine :

- Paris-Orly –Samaná (AZS) : jusqu’à 2 vols par semaine dès le 15 décembre (lundi et mardi)
- Paris-Orly – Punta Cana (PUJ) : jusqu’à 7 vols par semaine (quotidien dès le 12 décembre)
- Paris-Orly – Saint-Domingue (SDQ) : jusqu’à 3 vols par semaine

Pour relier la France à la République dominicaine, Air Caraïbes assurera ses vols en Airbus A350 et A330.

Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes, a déclaré : "Cette nouvelle ligne traduit notre attachement profond à la République dominicaine, que nous desservons depuis plus de 13 ans.

Avec Samaná, nous poursuivons notre mission : être bien plus qu’un transporteur aérien, mais plutôt un véritable lien entre la France et les Caraïbes, en proposant une expérience de voyage unique, moderne et fidèle à notre identité caribéenne."

Tags : air caraibes
