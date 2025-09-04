République Dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samana

"Cette nouvelle ligne traduit notre attachement profond à la République dominicaine, que nous desservons depuis plus de 13 ans.



Avec Samaná, nous poursuivons notre mission : être bien plus qu’un transporteur aérien, mais plutôt un véritable lien entre la France et les Caraïbes, en proposant une expérience de voyage unique, moderne et fidèle à notre identité caribéenne."

Pour la saison hivernale, Air Caraïbes opérera jusqu’à 12 vols hebdomadaires vers la République dominicaine :- Paris-Orly – Samaná (AZS) : jusqu’à 2 vols par semaine dès le 15 décembre (lundi et mardi)- Paris-Orly – Punta Cana (PUJ) : jusqu’à 7 vols par semaine (quotidien dès le 12 décembre)- Paris-Orly – Saint-Domingue (SDQ) : jusqu’à 3 vols par semainePour relier la France à la République dominicaine , Air Caraïbes assurera ses vols en Airbus Hugues Heddebault , directeur commercial d’Air Caraïbes, a déclaré :