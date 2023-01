Appli mobile TourMaG



Air Caraïbes fête ses 20 ans et lance sa première campagne TV ! 20 ans de liaisons long-courriers vers les Caraïbes !

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, lance, jusqu’au 31 janvier, sa toute première campagne TV sur huit chaînes télévisées à l’occasion des 20 ans de l’ouverture de sa première ligne transatlantique en 2023.

Une campagne inédite qui met en valeur des offres exceptionnelles !



Cette campagne, réalisée par l’agence de communication Lions&Lions, met également en avant un tarif d’appel vers les Antilles. Elle sera diffusée sur TF1, France 2, France 5, C8, R TF1 Séries Films, TMC, LCI et CNews jusqu’au au 31 janvier 2023.



Caraïbes propose des promotions inédites à l’occasion de ses 20 ans La compagnie propose une offre tarifaire exceptionnelle à destination des Antilles :

Paris Orly <> Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France à partir de 608€ TTC A/R par personne (1)

D’autres offres tarifaires sont également proposées sur le site Internet de la compagnie aircaraibes.com.



De plus, un bonus de 4 000 Miles (2) est offert à tous les clients membres du club programme de fidélité Préférence ayant acheté un billet d’avion Air Caraïbes entre le 15 et le 31 janvier 2023. Pour devenir membres Préférence, il suffit d’adhérer gratuitement sur aircaraibes.com pour bénéficier du bonus.



Enfin, la compagnie fait gagner des billets d’avion (3) grâce à un jeu concours en ligne « Memory Caraïbes » valable jusqu’au 31 janvier 2023. Pour y participer, rendez-vous sur aircaraibes.com.



« Nous sommes ravis que cette campagne TV voit le jour à l’occasion des 20 ans du premier vol transatlantique de la compagnie, et vienne affirmer notre positionnement d’acteur majeur de la desserte des Antilles, de la Guyane et des destinations touristiques phares des Caraïbes. » déclare Edmond Richard, Directeur général délégué d’Air Caraïbes.



Une histoire d’amour avec la Caraïbes… L’histoire d’Air Caraïbes commence en 2000 avec l’idée ambitieuse de créer une compagnie aérienne « différente ». Une compagnie avec une forte personnalité, profondément ancrée dans ses origines antillaises, et qui partage avec elles la même culture de l’accueil et de la générosité. En somme une compagnie qui, à l’image du piment Bondamanjak*, relève le goût du voyage !



La compagnie s’est donné une double vocation, dès l’origine : être un trait d’union entre les Antilles, via son réseau régional inter-îles, et prolonger ce lien au-delà de l’Atlantique entre les Caraïbes, la Guyane et la métropole au départ de l’aéroport de Paris Orly.



Aujourd’hui, Air Caraïbes, compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes emploie 1128 collaborateurs, dont 60% d’origine des départements d’Outre-mer. En 2021, la compagnie filiale du groupe vendéen Dubreuil a transporté 900 000 passagers.

Air Caraïbes dessert aujourd’hui 14 destinations* et a inauguré la ligne Paris-Orly-Cancun le 22 octobre 2022.



*Les destinations en codeshare avec French bee inclus



Conditions des offres :

(1) Prix TTC le plus bas pratiqué au 15/01/2023 pour un billet adulte aller/retour sur les lignes mentionnées en basse saison en classe Soleil Basic avec 1 bagage cabine de 12kg (sans bagage en soute) sous réserve de disponibilité aux dates choisies. Prix susceptible de révision en cas de hausse du prix du carburant et/ou des taxes/redevances. Billet non remboursable, modifiable sous conditions. Voir conditions sur www.aircaraibes.com.



(2) Un seul bonus de 4 000 Miles convertibles sera crédité par compte Préférence. En cas d’achat d’un billet d’avion pour un tiers, le payeur ne pourra prétendre bénéficier du bonus de Miles s’il n’est pas le passager. Tout billet d'avion commercial éligible à l'accumulation de Miles réservé et acheté sur notre site internet, en agence de voyages (y compris les agences de voyages en ligne) et nos points de vente Air Caraïbes (agences, comptoirs, centres d’appel) entre le 15 et le 31 janvier 2023 inclus. Toute date de voyage autorisée. Toute destination du réseau Air Caraïbes. Vols opérés par French beeinclus si billets d'avion émis sur numéros de vol marketing Air Caraïbes. Les membres Préférence qui auront bénéficié de cette opération gagneront également les Miles Préférence qui correspondent à leur billet d'avion après avoir voyagé. Les règles du programme s'appliquent.



(3) Jeu gratuit sans obligation d’achat valable pour les personnes résidant en Hexagone uniquement. Conditions et règlement sur www.aircaraibes.com.

Contacter Air Caraïbes Contact call center Air Caraïbes



Lundi au samedi de 8h à 22h

Dimanche et jours fériés de 9h à 21h

0 820 835 835 (Service 0,12€ / min + prix appel)



● Service Groupes

E-mail :



● Help Desk Agences de Voyages

Tél. : 01 47 83 36 46

