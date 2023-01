1992 - Christophe fait ses premières armes au sein du réseau de distribution Voyages Welcome, où il prend rapidement la responsabilité de plusieurs agences.



1996-2002 - Tour-operating, Marmara puis Brok’air/Transat, en tant que responsable commercial.



2002-2004 - business development manager Hotels.com où il participe à la croissance européenne de la marque américaine.



2004-2015 - Direction commerciale et générale de GTA (Gulliver’s travel associates). Il y déploie les marques Retail Octopustravel, puis TravelCube, ainsi que la division Wholesale.



2015 - Rejoint l’ambitieuse entité WebBeds, filiale de Webjet (ASX: WEB) - qui figure aujourd’hui parmi les plus importants grossistes hôtelier B2B au monde - afin de lancer la marque Sunhotels, puis de rapprocher les entités Jactravel-TotalStay, puis Destinations of the World, qui avaient été rachetées respectivement en 2017 et 2018.